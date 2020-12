V neděli 1. března 2020 v 16.00 byly v Česku oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19. Zaběhnuté pořádky se okamžitě převrátily. „Vymýšlely jsme sestavy, tréninky byly v plném proudu, pluly jsme po správné vlně. Škoda, že jsme na ní nemohly pokračovat,“ líčí Pekárková. „Od té doby byl rok trochu smutný. Chyběly nám soutěže, vzájemná interakce,“ navazuje na kamarádku Motyková. Preziosky se ovšem nedaly. „Více času jsme strávily v online prostředí. Osobní kontakt sice nic nenahradí, ale i tak jsme prožily spoustu krásných chvil,“ míní Novotná.

Přesun z tělocvičny do pokojů prý provázely problémy. „Žádná z nás nevěděla, jak tréninky pojmout,“ přiznává Bláhová. Když vše vychytaly, došlo k uvolnění a k dalšímu lockdownu. „Naději a radost vystřídalo hned několikrát zklamání,“ neskrývá. I přes to všechno došly trenérky k příjemnému zjištění. „Je skvělé, že máme děvčata, která jsou pro náš sport zapálená a s velkou chutí i drivem se do každého typu tréninku pouštějí,“ zazní unisono.

Ano, Preziosky jsou stvoření od přírody optimistická. Ten výčet „krásných chvil“ není vůbec malý. Tereza Motyková si nakonec oblíbila i online tréninky. Důležité bylo, že děvčata „neztratila kontakt.“ Eliška Pekárková nemůže zapomenout na letní soustředění ve Vrbně, které se „po všech stránkách povedlo. Byla tam zábava a nacvičilo se, co mělo“.

Hana Novotná oslavila s týmem jeden obrovský úspěch. Jako první mažoretka postoupila do finále sportovně-společenské akce Díky, trenére. „Návštěvu štábu jsme si všechny užily,“ vzpomíná. „A taky jsme nafotily úžasný kalendář s Davidem Kratochvílem. Vyšla nám i jedna podzimní soutěž. Naučily jsme si vážit času, který můžeme trávit společně,“ doplňuje za pomoci Petry Bláhové.

A teď hurá ke stromečku

Pokud se trenérek zeptáte, co by popřály k Vánocům a do nového roku, ani jedna z nich nezapomene na zdraví. „To je teď nejdůležitější. Ať se jim plní všechna i ta nejtajnější přání,“ říká Motyková. Mělo by u toho být pořádně veselo. „Hlavně bohatého Ježíška, spoustu trpělivosti a sil do téhle přetěžké doby,“ zdůrazňuje Bláhová. „Pozitivní energii a víru v lepší zítřky. Teplo rodinného krbu. Aby se holky dokázaly těšit i z maličkostí,“ přisadí si Novotná. „Abychom se co nejdříve zase mohly všechny scházet v tělocvičně,“ zmiňuje Pekárková.

V roce 2021 by měl proběhnout, dle tužby všech, návrat k normálu. „Vždycky jsme se snažily děti tmelit. Nyní musíme dohlížet na to, aby dodržovaly rozestupy. Rozdělovat je do menších skupin,“ rozčiluje Novotnou. „Moc bych nám všem přála, abychom se zase mohli obejmout,“ dodává (nejen) metaforicky. Nejdůležitější prý je, aby nelehká doba nesebrala lidem chuť do života. „Přeji všem hodně elánu. Nebuďte líní. Sportu zdar!“ zakončuje Bláhová.