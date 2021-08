Na vině byly především technické problémy s převodovkou jeho Oplu Astra a také kontakt se svodidly na třetí rychlostní zkoušce. „Přesto Fulnek hodnotím pozitivně. Po deseti měsících jsem opět seděl v soutěžním voze a už jenom to je pro mě malé vítězství,“ usměje se.

Závada na převodovce se ke vší smůle začala projevovat hned v prvních ostrých kilometrech závodu. „Nešel správně řadit třetí rychlostní stupeň, takže jsem se víc než na rozpis, stopu a brzdné body soustředil na řazení. Na druhé erzetě se nám podařilo zajet třetí čas ve třídě, což mě potěšilo. Na třetí ale bohužel přišel náraz do svodidel, který mě ujistil, že se mám pořád co učit,“ neskrývá českobudějovický pilot, že po přestupu ze závodů do vrchu je stále ještě na začátku své soutěžácké kariéry.

Je třeba dodat, že inkriminovaná zatáčka dělala problém více posádkám a dokonce kvůli ní byla celá soutěž po pátém rychlostním testu předčasně ukončena. „Příště se při tvorbě rozpisu musím na podobná místa více soustředit, aby se taková situace neopakovala,“ dobře ví. „Po nárazu do svodidel jsme relativně bez ztráty pokračovali dál a až po příjezdu do uzavřeného parkoviště jsme zjistili, že nám chybí přední nárazník a na autě je více škody, než jsme si mysleli. Jenom díky obětavosti mechaniků Honzy Jinderleho a Radka Koloucha se nám v servisu podařilo dát auto do stavu, ve kterém mohlo v rallye pokračovat. Za to jim patří velké poděkování,“ vzkazuje svým kolegům.

Svůj podíl viny na karambolu férově přijímá i spolujezdec Jiří Jevický. „Za náraz do svodidel neseme zodpovědnost oba. Vašek je v rallye stále ještě nováček a na podobná kritická místa ho prostě musím upozornit už při tvorbě rozpisu,“ nechal se slyšet samorost na sedadle spolujezdce.

Přes zmíněné potíže chtěl Šejda ve druhé polovině soutěže zaútočit na třetí místo ve své třídě. Ale nakonec marně. „Zkoušel jsem zrychlit, ale na třetí místo to nebylo. A navíc byla soutěž po páté rychlostní vložce předčasně ukončena. Před dalším závodem v září ve Vyškově je na autě hromada práce, ale věřím, že se na start postavím a vyzkouším si spolupráci s novým spolujezdcem Jindrou Horáčkem,“ spřádá plány do budoucna.