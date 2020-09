Rychlost rodák z Heřmaně u Protivína má, což potvrdil výhrou v kvalifikaci, ve které opět dokázal Nagla porazit. „Ale to zas tolik neznamená. Závod je úplně něco jiného,“ jen mávne rukou.

Díky výhře v kvalifikaci si ale mohl vybírat jako první místo na startovním roštu. A jak je jeho zvykem, vybral si pozici nejvíce vlevo, aby to měl co nejblíže do první levotočivé zatáčky. „Start první jízdy mi úplně nevyšel, ale vytěžil jsem z toho, že jsem byl na vnitřku. Sice mě tam soupeři trochu zavřeli, ale jak jsem na vnitřku zatáčky, tak ostatní trychtýř jezdců musí ujet vždycky více metrů,“ zdůvodňuje svou strategii.

Po startu jezdil čtvrtý, ale rychle se dostal na třetí místo. „Max Nagl na prvním místě nám odjel a o druhé místo jsem bojoval s Martinem Krčem,“ popisuje průběh úvodní rozjížďky. Bitva o druhé místo vyústila v Krčův menší karambol.

K němu došlo v cílovém prostoru. „Připletli se tam kluci o kolo zpět. Martin kvůli nim musel jet trochu pomaleji a díky tomu jsem se k němu dostal hodně blízko. Ocitl se trochu v obklíčení jezdců, kteří bylo o kolo zpět. Tak jsem se zkusil nacpat vnitřkem pod ně. Martin byl ale ve výjezdu ze zatáčky docela rychlý a potkali jsme se. Bylo to dost tvrdé předjetí. Sice nespadl, ale vyšoupl jsem ho mimo trať. Jsem rád, že se mu nic nestalo,“ připouští. „Už cestou do depa po jízdě jsem ze strany diváků zaznamenal dost negativní reakce. Bylo to drzejší předjetí, ale jinak to občas v motokrosu nejde,“ namítne.

Kovář tak Krčovi na druhém místě odskočil, ale úplně vyhráno ještě neměl. „Martin měl sice docela velkou ztrátu, ale na motorce jsem se necítil nejlépe. Docela mě bolely ruce, ale zvládl jsem to a náskok na druhém místě jsem udržel. Ke konci už byly karty rozdány a dojeli jsme to v tomhle pořadí až do cíle,“ zhodnotili dramatickou první jízdu.

Na vítězného Nagla pilot týmu HT Group Racing nestačil. „Sice je hezké, že ho porazím v kvalifikaci, ale on má svůj standard někde jinde. To se pak projevuje i v závodech. Udělá si náskok a pak už si jede jenom tak, jak potřebuje. Nemusí vyvinout nějaké přehnané úsilí, aby tady vyhrával,“ uznává kvality někdejšího vicemistra světa.

Ve druhé jízdě obsadil třetí příčku za Naglem a Krčem, když se mu příliš nepovedl start. „Max s Martinem mi mezitím odjeli a už se to nedalo stáhnout,“ uznal. Třetí místo mu patřilo i na stupních vítězů při hodnocení celého pacovského klání. „Závody to byly pěkné a jsem rád za body, které jsem nasbíral,“ nechal se slyšet.

V neděli ve startovním poli chyběl průběžné druhý Rakušan Rauchenecker, který startoval na mistrovství světa. Také díky tomu se Kovář posunul na průběžně druhou příčku klasifikace našeho šampionátu. „Rauchenecker měl závazky jinde. S tím já nic neudělám. Stejně tak prý asi nepojede poslední dva závody Max Nagl. Alespoň takhle o tom mluvil, když jsme se spolu bavili. Má povinnosti v Německu, že prý asi pojede tam. Ale ještě to není stoprocentní,“ nabízí zajímavou informaci.

Pokud by Nagl do posledních dvou závodů našeho šampionátu skutečně nenastoupil, otevírala by se tak Kovářovi reálná naděje zaútočit na titul. „Samozřejmě by bylo lepší bojovat o titul tak, že Maxe porazím, a ne kvůli tomu, že tady nebude. Ale takhle to prostě je. Pereme se s Martinem Krčem, na kterého mám momentálně náskok šestnácti bodů. Je to hodně vyrovnané. Mám ho rád, je to hodný a skromný kluk. Na trati je to sice soupeř jako každý jiný, ale radši bych ten tvrdý souboj podstoupil s někým jiným. Ne zrovna s ním. Bohužel se to ale takhle sešlo,“ lituje.

Závod v Pacově se mu líbil. „Trať byla perfektně připravená. Čekal jsem jen, že bude víc mokro a dráha bude měkčí. Původně mělo pršet, ale nakonec nespadla ani kapka. Podmínky byly pro všechny stejné,“ zdůrazní.

Kromě posledních dvou závodů mezinárodního mistrovství republiky a šampionátu družstev přemýšlí Kovář také o některém ze závodů evropské mistrovství dvoutaktních třístovek. To se ale jede jako součást světového šampionátu a termíny se překrývají s naším národním seriálem. „Mistrovství republiky mám dobře rozjeté, takže to momentálně preferuji. Dva závody Evropy se jedou v listopadu, takže to pak možná zkusím,“připustí.

Lákala by ho ale také jedna novinka. „Ve Francii a v Belgii se jezdí závody na pláži. Jsou to tříhodinové závody. Jede se tam třeba kilometr rovně a pak se zatáčkami vracíte zpátky. Na startu bývá nějakých pět set jezdců. Jsou to takové megalomanské akce, které by mě ale docela lákaly,“ připouští.

Má to ale jeden háček. Motorka v těchto podmínkách vydrží maximálně jeden závod. „Pak může jít do šrotu,“ přikývne. „Zkusím se domluvit s KTM, jestli by mi na nějaký tento závod motorku nedali, protože tam vysílají své jezdce. Pokud by se mi tam podařilo dostat, tak bych byl hrozně rád. A když to nevyjde, tak si užiji normální zimu jako každý rok,“ naznačuje své plány.

O angažmá na příští rok zatím nejedná, i když mu v týmu HT Group Racing končí smlouva. „Zatím jsme se o tom nebavili. Ale měli bychom pomalu začít,“ dobře si uvědomuje. „Lákalo by mě jezdit třeba v Německu na plný úvazek. Ale je složité sehnat angažmá, abych se mohl motokrosu věnovat na sto procent,“ uzavře.

Stav mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu třídy MX1 po pěti závodech:

1. Nagl (Něm.) 216, 2. Kovář 174, 3. Krč 158, 4. Rauchenecker (Rak.) 153, 5. Neugebauer 145, 6. Romančík 104, 7. Smola 98, 8. Drdaj 86, 9. Mencl 74, 10. Neurauter (Rak.) 68.