Strakonice - Basketbalistky Strakonic na úvod nadstavby porazily doma Pardubice 72:58.

Zora Škrabalová (vlevo) nasázela Pardubicím 19 bodů. Na snímku je s Lucií Balákovou. | Foto: Jan Škrle

První vítězství v nadstavbové skupině A2 si ve středu do tabulky připsaly basketbalistky Strakonic. Doma v 1. kole porazily předposlední Pardubice 72:58 (35:25). Byla to jejich jubilejní desátá ligová výhra v sezoně a dál se drží v čele skupiny.

Jenže spokojenost může být jen se získanými body. Herně totiž Jihočešky nepřesvědčily – hlavně v prvním poločase to bylo trápení. Hra postrádala přesnost a myšlenku. Strakonicím ale nahrálo, že hostující tým si vedl ještě hůře.

Po první části byl stav 12:12, obě družstva měla problémy v koncovce. Chyběla jim střelba zdálky a jasné šance zpod koše bodovým úspěchem nekončily. Ve druhé desetiminutovce se domácí hráčky přece jen začaly více prosazovat a minutu a půl před přestávkou se dostaly do desetibodového vedení (30:20). To uhájily až do konce této části díky trojce Beňuškové spolu s klaksonem.

„Byly jsme nervózní – moc jsme chtěly, ale nervozita nám svazovala ruce a byly jsem nesvé,“ vylíčila po zápase pivotmanka Zora Škrabalová, která dala 19 bodů. „Bylo to z přemíry snahy,“ dodala.

Po obrátce se hra domácích – na rozdíl od Východočešek – zlepšila a skóre začalo narůstat. Ale hlavně se už na hru nechalo koukat a Jihočešky místy předvedly povedené kombinace. Ve třetím dějství daly Strakonice 20 bodů, Pardubice 12 bodů a stav byl 55:37.

„Do druhé půle jsme si řekly, že musíme odstavovat, víc doskakovat, být v klidu. Zdálky se nám střelecky tolik nedařilo, takže jsme se snažily jít do nájezdů, dojít si pro faul,“ upřesnila Škrabalová.

V posledním úseku zápasu vytáhlo družstvo od Otavy náskok až na 70:43. Ale v poslední pětiminutovce dala trenérka Marcela Krämer šanci také hráčkám z lavičky (naskočily Paroubková, Jozová, Litošová a větší porci minut v zápase dostala Linhartová) a Strakonice už daly pouhé dva body a naopak jich 15 dostaly.

Pro Zoru Škrabalovou to byl vydařený zápas. Po dlouhé době. Všichni čekali, kdy se přestane trápit. Nedařilo se jí totiž nejen střelecky, ale ani herně.

„Mám z tohoto utkání vážně radost, opravdu radost. Dařilo se, za což jsem ráda. Dala jsem nejen devatenáct bodů, ale udělala jsem i méně chyb v obraně. Věřím, že u toho zůstane a budu pro tým užitečnější než dosud,“ uvedla.

V sobotu v 17 hodin Strakonice přivítají Karlovy Vary.

Fakta

Excelsior ŽBL, nadstavba A2 – 1. kolo: BK Strakonice – Pardubice 72:58 (12:12, 35:25, 55:37). Body: Křížová 21, Škrabalová 19, Jeništová 12, Beňušková 9, Linhartová 8, Paroubková 3 – Pavlasová 11, Petrášková 9, Ondřejová 8, Dvořáková, Jirková, Bělohoubková 6, Chocholoušová, Habětínková 5, Jedličková 2. Rozhodčí: Smetana, Egr. Trestné hody: 18/14:16/10. Fauly: 18:21. Trojky: 13/4:9/2. Diváků: 150. Nejlepší hráčka BK Strakonice: Křížová.

1. BK Strakonice 23 10 13 1646:1708 33

2. Valosun Brno 23 9 14 1676:1778 32

3. Karlovy Vary 23 9 14 1545:1690 32

4. VŠE Praha 23 6 17 1653:1964 29

5. Pardubice 23 3 20 1454:1917 26

6. DSK Basketball 23 0 23 1238:2071 23