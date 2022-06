Sestava Radomyšle: Nepodal, Kříž, Pacovský, Vachulka, Ježek, Slavíček, Toman, Votava, Havlík, Hokr, Švancar, Hendrych, Koubovský, Pivnička.

Sestava NK Habeš Strakonice: K. Vlas, T. Votava, Z. Žilák, T. Zemen, K. Toman, M. Smrčka a R. Hrubý.

V posledním kole základní části druhé nohejbalové ligy se potkali rivalové v okresním derby. Oba týmy nastupovaly v rozdílném rozpoložení. Domácí jako vedoucí tým tabulky se 14 hráči připravenými ke hře, hosté v kombinovaném složení se sedmi statečnými. Za pěkného počasí, v solidní divácké atmosféře domácí od počátku hosty, kterým nelze upřít snahu, přehrávali. Dvojice Slavíček, Hokr přehrála Žiláka se Zemenem 2:0. Šanci na zisk alespoň dílčího budu měla ve druhém zápase Dvojice Vlas, Smrčka proti Havlíkovi se Švancarem. Hosté získali úvodní set a vedli i v tom druhém, domácí reagovali střídáním Havlíka za Nepodala, nicméně hostům nestačilo k vítězství ani vedení 9:7 a set prohráli. V tom třetím hosté opět vedli 8:5, ale z vítězství 10:9 se nakonec radovali domácí. Tím okamžikem se zápas definitivně zlomil a hosté ve zbývajícím čase již působili odevzdaným dojmem a ostatní zápasy prohráli vždy 2:0. Nejprve trojice Nepodal, Kříž, Pacovský a střídající Koubovský přehrála Votavu, Zemena a Hrubého. Na ně navázala trojice Hokr, Pivnička a Vachulka a střídající Hendrych proti Smrčkovi, Vlasovi a Tomanovi. Ve vložené dvojici jasně dominoval domácí Toman s L. Votavou a Ježkem nad Hrubým s T. Votavou. Nepopulárního kanára nakonec hostům nadělil po singlu domácí Ježek po výhře na T. Votavou. Utkání se tak stihlo dohrát před blížícím se deštěm a aktéři se mohli přesunout k přátelskému posezení, které ke vzájemným duelům těchto soupeřů neodmyslitelně patří.

"V utkání byl patrný rozdíl mezi oběma týmy a i když se odehrál minimální počet zápasů, na hřiště se alespoň na chvilku podívalo všech 14 hráčů připravených ke hře. K pikantnímu duelu otce a syna Tomanů nakonec nedošlo a tak zpestřením duelu byl start našeho předsedy oddílu Milana Koubovského. Nyní nás čekají zápasy čtvrtfinále play off a daleká cesta do Přerova s cílem uhrát co nejlepší výsledek na půdě soupeře a své postavení v tabulce následně potvrdit v domácích duelech," doplnil trenér a kapitán Radomyšle Michal Pacovský.

"Přijeli jsme bez Čejky, Mošovského a Votavy staršího. Výsledek je krutý, ale kromě hry prvních dvojic jsme se moc nepředvedli. Mrzí mě zkrat naší druhé dvojice ve třetím setu. Základní část jsme zakončili kanárem, ale dostali jsme ho my. Radomyšl je soupeř, se kterým se zatím měřit nemůžeme. Do druholigové sezony jsme nastoupili v deseti hráčích, z toho tři hráči jsou dorostenci. Během sezony jsme mnohokrát měnili sestavy, což bylo dáno zraněními a absencemi na utkání. Z této sezony bych vůbec nedělal žádné unáhlené závěry. Byla to pro nás cenná zkušenost, kterou si přeneseme do dalšího ročníku, a i když jsme častokrát prohráli, tak zejména ke konci soutěže se herní projev začal zlepšovat a na tom budeme stavět. Já už ale nebudu v pozici trenéra, pouze jako hráče," doplnil k utkání hrající trenér NK Habeš Strakonice Zbyněk Žilák.

Autor: Jan Škrle