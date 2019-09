Závodit se bude v kategoriích motokros+enduro, trial, ČZ a děti do patnácti let. „Náš závod bude opět velkou výzvou pro závodníky z nejrůznějších motocyklových disciplín z celé republiky. Po loňském navýšení samotného cíle navezením šedesáti kubíků zeminy se letos profil tratě neměnil. V letošních přípravách jsme se soustředili spíše na bezpečnost diváků a vystavěli nové pevnější hrazení podél tratě,“ informuje ředitel závodu Evžen Zadražil.

Vítězství v hlavní a vždy nejpočetněji obsazené kategorii motokros+enduro přijede už počtvrté v řadě obhajovat letošní mistr Evropy a mnohonásobný mezinárodní mistr republiky v motokrosu Martin Michek z týmu Orion Racing.

Nebude to ale rozhodně mít jednoduché. Zkušený hardendurový závodník Roman Körber z pořádajícího Motosportu Chýnov se totiž letos účastnil už několika podobných klání a většinou nenašel přemožitele.

Kandidátů na vítězství je však hned několik. Určitě mezi ně patří třeba Josef Čermák z PCD Zbraslav, někdejší vítěz závodu jablonecký Roman Schmid a další.

Zajímavé bude sledovat technické výjezdy trialistů, nebo historické stroje ČZ a Jawa, se kterými kdysi tento podnik začínal. Překvapivé bývají též výjezdy těch nejmenších v kategorii do patnácti let, kteří do kopce startují jako jediné s rozjezdem.

Chybět nebude ani tradiční bohaté občerstvení, rozhovory se zajímavými osobnostmi a běh dětí do vrchu během odpoledních přestávek. Parkování je k dispozici zdarma na louce naproti čerpací stanici.

Trénink začíná v Chýnově v 9.30, samotný závod pak ve 13 hodin. Vstupné činí 80 korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma. Večer se pak od 20 hodin uskuteční tradiční diskotéka v sále kulturního domu Chýnov, kde se bude v rámci bohatého programu promítat záznam z odpoledního závodu.