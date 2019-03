Při mítinku uplavala 1900 závodních metrů, šestkrát vyhrála a čtyřikrát si překonala osobní rekordy, čtyřikrát zůstala těsně za svými maximy vytvořenými 1. března v Bratislavě. Na 50 motýlek zůstala časem 29,39 jen 23 setin sekundy za krajským rekordem žen své oddílové kolegyně Šimkové, na 200 kraul se 2:10,06 je pátou Jihočeškou všech dob, na 100 motýlek (1:05,17) druhou za 1:04,69 Petry Duškové z roku 2003, na 50 kraul si zaplavala osobní rekord 28,62 a na stovce se mu přiblížila s 1:01,25 na sedm setin (před týdnem Petra Válková z J. Hradce zlomila v Bratislavě jako pátá Jihočeška minutovou hranici výkonem 59,94). V Plzni Kinterová vyhrála ještě 200 motýlek za 2:25,21, 400 kraul časem 4:35,56 a 800 kraul za 9:23,76.

Vítězství v Plzni zaznamenali také Ondřej Zach (PlČB) na 1500 kraul 16:40,91 a na 400 kraul 4:12,53, a Ondřej Javorský (JH) v dlouhé polohovce výkonem 4:56,80. Čtrnáctiletá Sofie Nezvalová (PlČB) byla na 50 prsa třetí a dostala se už na 35,27, třetí výkon ženy v kraji všech dob za 33,14 Šimkové (JH) 2016 a 34,25 E.Březinové (KIN) 2004. Na 50 kraul si vytvořila osobní rekord 28,92, se kterým byla v otevřené soutěži třináctá. Třetí skončili dále Zach na 200 motýlek 2:25,96, Barbora Baboučková (13, JH) na 400 kraul 4:53,80, Šimon Dvořák (PlČB) na stejné trati se 4:23,90 a Hedvika Podruhová (13, PlČB) na 100 motýlek se 1:10,63.

Z dalších výkonů: 50 kraul Vít Černý 25,85, 11.Javorský 25,88, 50 motýlek 8. Tereza Solfronková 31,28, 400 PZ 4. Dvořák 5:06,65, 100 kraul 9. Beránek 56,89, 200 prsa 9. Javorský 2:38,73, 200 motýlek 5. Tauchman 2:31,30, 200 kraul 5. Dvořák 2:01,49, 200 znak 6. Javorský 2:22,64, 800 kraul 7. Baboušková 10:14,52, 4. Matoušek 9:13,52.

Z atletiky

Trenér Roman Bém nám poslal pár informací z VS Tábor s fotografií z podzimního soustředění výškařů na Zadově. Vlevo je na ní Tomáš Jelínek z J. Hradce (Bém: dojíždí každou středu do Tábora na techniku, kondici mu zajišťuje jeho bratr Jan), dále Jan Hes (po 196 byl na laparoskopii kolena), Štěpán Svoboda (po 207 cm venku a 206 v hale jej zlobí kotník na výškách kolem osobáku, trénuje teď spíš překážky), Julie Kotalíková (konečně aspoň bronzová, jak říká, dojíždí až čtyřikrát týdně z Přeštěnic u Milevska, kde studuje na gymplu), Ondřej Vojta (přestoupil z Nové Bystřice a je na průmce v Táboře), Monika Kopecká (po návratu ze setkání mládeže v Panamě se “probírá” - jejích 164 v lize boduje), Iva Straková (její ukázky nácviku jsou pro nás ze zlata, už zacvičuje i syna Davídka), no a já jsem rád, že se hýbu (už nabírám ze škol nové mladé - ročníky 2004-7).

Bém dodává, že výškařky ročníku 1999, které byly loni na bedně na halovém MČR, studují všechny v Praze. Hana Váchová je na geodezii, vloni po MČR se zranila na lyžování a stále nemůže skákat, Lada Doležalová je na VŠCHT, když dojede, tak si zatrénujeme, a Alena Panovská je na žurnalistice (ta maká naplno, dostala ubytování na Julisce a připravuje se pod vedením Honzy Janků staršího). Táborští žáci, kteří byli teď na MČR (Rodr, Svoboda a Kovářová), trénují pod vedením výškařky Terezy Brázdové a dálkařky Moniky Maškové. A jde jim to skvěle, uzavírá legenda jihočeské výšky.

Vytrvalci u Boleváku v Plzni (teplota 3 stupně): 50 km 12. Pojsl (47, Písek) 4:01:57 (18. maraton 3:23:21), půlmaraton 3. Luboš Rákosník (45, JčKM) 1:24:28, 9. Václav Hlinovský (37, KÚ) 1:35:46, maraton 6. Michal Černý (41, Trisk) 2:59:49, 32. Jiří Tomášek (50, Boršov) 3:59:58, 57. Zdeněk Kopecký (83, Budvar) 5:40:42 (391. maraton v životě, letos už třetí, sedmý v historickém pořadí počtu startů v ČR).