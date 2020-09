Už se těšíte na závody?

Dost, vždyť jsem rok nezávodila. Těším se nejenom na vystoupení, ale i na všechny mažoretky. Sice jsme soupeřky, ale jinak se spolu normálně bavíme.

Poprvé se představíte v seniorské kategorii. Budete stíhat?

Snad. Nějaký rozdíl v tom určitě bude. Seniorky už nejsou jen o kvalitě skoků, ale musíte umět i tancovat, kouká se na výraz. Bude super vyzkoušet si nové věci a bojovat se staršíma holkama. Už zase budu nejmladší. (směje se)

A to je příjemná pozice…

Jak kdy. Starší holky mají více zkušeností. Na pódiu toho více prožily.

Budete nervózní?

Já jsem vždycky nervózní, ale snažím se to skrývat. Uzavřu se do sebe a přemýšlím, co nejlépe dělat.

Budete na to mít čtyři hodiny. Napadá mě: nepříjemné čekání.

Ani ne, vidíte alespoň prostředí okolo sebe, máte čas si srovnat myšlenky a uklidnit se.

Sledujete i výkony svých kamarádek z Preziosa?

Většinou ano, fandíme si. Ale dívat se na výkon svých soupeřek nám trenérky zakazují. Nechtějí, abychom se rozptylovaly.

Troníčková očima trenérky Hany Novotné:

„Natálka je pečlivá a svědomitá – tréninkový typ. Je vysoká, má krásné dlouhé nohy, které dovede skvěle propnout. Díky velkému rozsahu vypadá výborně při skocích. Za její nedostatky považuji to, že dost složitě přijímá kritiku. Nakonec ji sice připustí, ale trvá to zbytečně dlouho. Pokud se jí něco nepodaří na začátku vystoupení, nastává problém. Příliš se tím zaobírá. Daleko účinnější by bylo zatnout zuby a bojovat.“

A pak jdete na plochu a ne vždy se všechno podaří. Co vám probleskne hlavou při nezdaru?

Jsem zklamaná, hrozně se na sebe naštvu. Nechápu, proč jsem to najednou zkazila. A navíc se to už nedá vrátit.

V jedné kategorii narazíte na oddílovou kolegyni Elišku Pekárkovou. Vadí vám nastoupit proti kamarádce?

To my neřešíme. Jedna bude lepší, tak to musí být. Chceme sice vyhrát, ale rivalita mezi námi není.

Otočme list. Do soutěže půjdete se sestavou „Koloběh života“. Koho téma napadlo?

S trenérkou Terezou Jindrákovou jsme hledaly téma. Ani nevím, kdo s ním přišel první. Hlavní je, že se oběma líbí. Vlastně je hrozně jednoduché: na začátku se narodím, rostu, a na konci umřu.

To je přímo herecký úkol.

Docela s tím bojuju. Myslím na prvky a musím k nim ještě hlídat výraz.

Zintenzivněly jste před kvalifikací přípravu?

O něco, ale já stejně trénuju každý den. V sokolovně jsem minimálně čtyřikrát týdně.

A pompony upřednostňujete před hůlkou. Proč?

Cvičím s pompony i s hůlkou. Ale daleko zábavnější jsou pompony. Můžu s nimi víc tancovat, skákat, občas udělat nějaká salta.

Stejně tak nyní startujete v sólech, i když vystupujete i ve dvojici.

Radši mám sólo. Když už něco zkazím, tak jenom sobě.

Na závěr k cílům: co budete považovat ve Zruči za úspěch?

Asi je mi i jedno kolikátá skončím. Budu ráda, když se dostaví takový ten vnitřní klid. A ten přijde, pokud budu spokojená s tím, co jsem předvedla na pódiu.

Nominace „Preziosek“ do Zruče:

Baton cadet solo: Alžběta Bolinová

Baton junior solo: Anna Kadlecová

Baton senior solo: Anežka Bolinová

Baton senior duo-trio: Anežka Bolinová, Eliška Pekárková

Baton junior mini: Nikola Bláhová, Anna Kadlecová, Adéla Postřehovská, Adéla Průchová, Natálie Strnadová, Tereza Uldrichová, Kristýna Vaněčková

Pom-pom junior solo: Natálie Strnadová

Pom-pom senior solo: Natálie Troníčková; Eliška Pekárková

Pom-pom junior duo-trio: Adéla Kratochvílová, Natálie Medlínová, Sandra Růžičková

Pom-pom junior mini: Nikola Bláhová, Alžběta Bolinová, Iva Kylbergerová, Lucie Mihalcová, Adéla Postřehovská, Natálie Strnadová, Kristýna Vaněčková