"Twirling je druh sportu, kde jde o propojení práce těla a náčiní, závodníci musí mít výbornou fyzickou kondici, výhodou je flexibilita, je třeba technicky zvládnout náročné prvky s náčiním, a pod náčiním, a zapojují se i taneční a baletní prvky, vysvětlila.

Twirlingové setkání na jihu ČechZdroj: Deník/ Starlette

Twirling se velmi podobá moderní gymnastice. Do České republiky přiletěla velká osobnost světového twirlingu, technická ředitelka evropské a francouzské asociace paní Christine Bel z Francie. "Její otec se zasloužil o rozšíření tohoto sportu z USA na evropský kontinent," přibližuje Veronika Kadlecová zakladatelku twirlingu v ČR, bývalá mistryně Evropy a vychovala nemálo mistrů světa a Evropy. O zkušenosti se podělili lektoři z Nizozemska. Trenérka a porotkyně Rachida Bou-Chamach, její svěřenkyně a závodnice Tessa Adam a Marco Paulus. "Do Českých Budějovic zamířily i dívky ze sousedního Polska, aby se učily od profesionálů. Současná situace v souvislosti s covidem příliš neusnadňovala organizaci, do poslední chvíle nebylo jisté, zda lektoři a polské účastnice budou moci dorazit. Podmínkou pro účast byl samozřejmě doklad o bezinfekčnosti. Vše proběhlo za přísných hygienických podmínek," vysvětlila Veronika Kadlecová. Celkem se zúčastnilo 32 twirlerů, předchozího turnusu až 50 účastníků.

Do Jihočeského kraje zavítala děvčata z různých koutů ČR. Trénovala zde i velká část domácího klubu Starlette. "Bylo dojemné se po pauze zase setkat a pracovat na sobě pro nadcházející sezonu, která by měla odstartovat v září."

Ze zářijového mistrovství ČR se budou vybírat nominace na říjnové mistrovství Evropy, které by se mělo uskutečnit v Poreči. "Děkujeme všem děvčatům za píli a odhodlání a především za výdrž a za to, že to po roce a půl nevzdaly - jako správné sportovkyně. Děkujeme lektorům za jejich profesionalitu, za povedený víkend a za to, že i přes velmi napjatou situaci dorazili. Přejeme všem hodně štěstí do příprav, snad se na podzim sejdeme," uvedla Veronika Kadlecová a ještě doplnila: "Děkujeme Jihočeské univerzitě za poskytnutí haly pro trénování, ubytování účastnic na kolejích."