Radomyšl - Na sváteční středu byl naplánován turnaj trojic v nohejbale mužů OP Strakonicka, který se odehrál v areálu TJ Radomyšl.

Turnaj je povinný pro oddíly hrající okresní přebor a dobrovolný pro týmy z okresní soutěže (tuto možnost využil nakonec jen tým ze Zahorčic).



Za pěkného počasí se nakonec sešlo 11 týmů, které se rozdělily do dvou skupin. Po jejich odehrání následovalo play off, do kterého postoupily vždy 4 týmy z každé skupiny. Vítězem turnaje se po vyrovnaných bojích nakonec stalo družstvo Doggies Písek ve složení Martin Mošovský, Jan Malý a Martin Šedivý. Cenu za vítězství v turnaji nohejbalový míč věnoval ONS Strakonic.