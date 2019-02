České Budějovice – První závod Heizomat Jihočeského poháru v triatlonu startuje tento víkend v Prachaticích. Organizátoři letos pořádají již třicátý ročník.

PŘEDSTAVITELÉ Jihočeského triatlonu, zleva Milan Hendrych, Karel Strolený a Miroslav Lorenc, se včera sešli před startem nové sezony, přičemž zavzpomínali nad kronikou. | Foto: Deník / Havelka Michal

Pamětníci vzpomínají na rok 1982, kdy se konaly první triatlonové závody u rybníka Štilec. Triatlon tehdy neměl na růžích ustláno, přesto se v roce 1987 podařilo uspořádat první ročník Jihočeského poháru.



Lehké to triatlon neměl ani v hektickém období po sametové revoluci, kdy začal pozvolna skomírat, a až v roce 1994 byl triatlonový Jihočeský pohár znovu obnoven. Během sezony proběhlo šest závodů, dnes je toto číslo dvojnásobné.



Tiskový mluvčí Jihočeského triatlonu Miroslav Lorenc upozorňuje především na předposlední pohárový závod Víkend s triatlonem ve Zlivi. U rybníku Mydlák se začíná už v pátek 25. srpna. „Tratě jsou navrženy tak, aby páteční závod zvládl i ten, kdo si chce triatlon pouze vyzkoušet. V sobotu je pak na programu hlavní závod na tratích olympijského triatlonu a v neděli soutěž družstev. Je to taková třešnička na dortu na konci triatlonové sezony,“ těší se již nyní na srpnový závod Lorenc.



Do Putimi, kde se koná Zátavský triatlon, se rád vrací, pokud je to možné, český reprezentant František Linduška. Právě na tomto místě absolvoval svůj první triatlonový závod. „Zátavský triatlon v Putimi je mojí srdeční záležitostí. Svůj první závod si pamatuji naprosto přesně. Letos se ale bohužel nezúčastním, protože tou dobou budu na evropském poháru v duatlonu,“ říká osobnost nejen jihočeského triatlonu.



Linduška poukazuje také na unikátnost Jihočeského poháru v rámci celé republiky. „Nikde jinde, snad kromě severní Moravy, se neorganizují závody v takovém počtu a na tak vysoké úrovni,“ přiznává.



Pořadatelé nezapomínají ani na děti. Ty si mohou zazávodit na šesti závodech Junior Cupu. „Je sympatické, když ostřílení triatlonisté jako Rosťa Šimůnek, Karel Plánek nebo Filip Toul vedou své potomky k triatlonu. Nepochybuji, že další budou následovat,“ říká Miroslav Lorenc a připomíná, že díky Junior Cupu a hlavně zásluhou vytrvalé práce trenérů je Jihočeský triatlon jedním z hlavních dodavatelů do české reprezentace.



Předseda výkonného výboru Jihočeského triatlonu Milan Hendrych pamatuje i na ty, kteří již aktivně nezávodí a na sobotu 26. srpna zve bývalé triatlonisty do Zlivi k závodu legend.



Seriál triatlonových závodů na jihu Čech skončí 2. září Budičovickým duatlonem, který bude zároveň mistrovstvím kraje jednotlivců. „Čtvrtého listopadu se pak sejdeme v Dubném, kde se podělíme o zážitky a vyhodnotíme sezonu,“ uzavírá Hendrych.



Jihočeský pohár triatlonu 2017:

6.5. Prachatický triatlon

13.5. Duatlon Tálín

27.5. Zátavský triatlon

11.6. Trhosvinenský triatlon

17.6. Jindřichohradecký triatlon

24.6. Sportovec Podkletí

1.7. Triatlon Tálín

15.7. Jivenský triatlon

22.7. Hlincohorský triatlon

5.8. Triatlon Podroužek

26.8. Víkend s triatlonem (Zliv)

2.9. Budičovický duatlon