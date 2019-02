Strakonice - Trenérovi strakonických házenkářů Miroslavu Vávrovi chybělo na úterním prvním tréninku v rámci zimní přípravy pět hráčů.

Miroslav Vávra | Foto: Jan Škrle

Čtyři týdny uběhly od posledního mistrovského zápasu házenkářů Strakonic. Po tomto volnu se tým v úterý 6. ledna poprvé sešel a zahájil zimní přípravu. Hráči budou polykat tréninkové dávky, které jim naordinoval kouč Miroslav Vávra.

Sešli jste se na první trénink kompletní a zdraví?

Nesešli. Chybělo pět hráčů – ze studijních důvodů David Zbíral a brankář Pavel Kaufman, dále kvůli zdravotním problémům také gólman Jiří Vosoba. Zdravotně v pořádku není ani Tomáš Pek, uvidíme, jak na tom bude. A nenastoupil ještě Michal Tockstein, ten měl pracovní povinnosti.

Na konci sezony trápila zranění bratry Zbíraly a v poháru s Lovosicemi si přivodil výron kotníku Tomáš Nejdl. Jak jsou na tom tito hráči zdravotně nyní?

Michal Zbíral a Tomáš Nejdl jsou na tom špatně. Stále mají problémy s kotníkem. Tomáš trénuje jen v rámci toho, co mu dovolí jeho stav. Michal absolvoval první trénink celý, ale se sebezapřením, kotník ho bolí. U Davida si myslíme, že už je v pořádku. Až skončí jeho studijní povinnosti, naskočí.

Jak citelná je absence Tomáše Peka, který celý podzim patřil k tahounům týmu?

Je to citelná ztráta. Jestli Tomáš přípravou neprojde, nebude pro jaro připravený. Výpadek na něm bude znát. Tomáš vždy odjel přípravu velmi dobře, dal jí všechno a pak z ní žil celou sezonu.

Do přípravy měli naskočit i Petr Masák a Jiří Vávra. Zapojili se?

Petr nenaskočil, je nemocný. Jirka ano a říkal, že jí projde. Jak to bude s oběma v zápasovém tempu, to uvidíme po přípravě. Když jí absolvují a budeme je potřebovat, jejich služeb využijeme. Ještě bych zmínil, že se do přípravy zapojil i Míra Masák, ten však po zranění kolena začne se zátěží pozvolna.

Jak velkou roli hrála z vašeho pohledu fyzická připravenost v první polovině soutěže?

Při hodnocení podzimu jsme zjistili, že ti hráči, kteří prošli celým soustředěním a potom dobře trénovali, vydrželi celou první polovinu. Dohrávali jsme nakonec na sedm až osm hráčů. Zbytek pomalu odpadal.

Stihnete v přípravě během těch pěti týdnů také nějaký zápas?

To je v současné době ve hvězdách. Budeme se snažit zařadit alespoň jedno utkání. Ale může to být i tak, že neodehrajeme žádný duel a pojedeme hned na ostrý zápas do Kopřivnice.

Je něco konkrétního po herní stránce, na co byste se chtěl před odvetami zaměřit?

První tři týdny přípravy budou hlavně o fyzičce, herním věcem se budeme věnovat až poslední dva týdny. To využijeme i videa z domácího utkání s Kopřivnicí a vše budeme směřovat k tomuto zápasu. A to tak, abychom ho takticky zvládli. Čeká nás náročnější utkání než u nás.