V Černé Hoře právě začíná házenkářské mistrovství Evropy dorostenek, na kterém startuje i Česká republika. V nominaci jsou i tři Jihočešky, konkrétně z Jindřichova Hradce, Třeboně a Strakonic, což je v konkurenci profesionálních tuzemských klubů velký úspěch.

Český národní tým hráček do 17 let si vybojoval účast na mistrovství Evropy, které právě startuje v Černé Hoře. | Foto: archiv ČSH

Národní tým do 17 let tvoří převážně hráčky klubů, jejichž ženské týmy startují v česko-slovenské MOL lize. Výjimky se však najdou, a to především na jihu Čech. Do konečné sedmnáctičlenné nominace se probojovaly pravá spojka Adéla Mazánková z Házené Jindřichův Hradec, levá spojka Simona Schreibmeierová z Jiskry Třeboň a střední spojka Veronika Vávrová z HBC Strakonice. Žákovské a dorostenecké celky těchto oddílů patří dlouhodobě k nejlepším v republice.