„Vrátily jsme se do virtuálního světa,” popisovala trenérka Petra Bláhová. Zatímco na jaře se Preziosky „scházely“ prostřednictvím Facebooku, nyní jim posloužila platforma Google Meet. „Máme zapnuté webkamery, koukáme se na sebe. Holky mohu téměř v reálném čase opravovat,“ pochvalovala si. Na výuku nebyla sama. První půlku – zahřátí a protažení – vedla další koučka Eliška Pekárková. Druhou – určenou spíše starším slečnám – už obhospodařila sama. „Cvičení se jmenuje TABATA. V něm se střídají posilovací s kardio cviky. My jsme se zaměřily na střed těla.“

Zase si nenamlouvejme, že podobné aktivity nahradí běžný trénink. „To rozhodně ne,“ přiznala Bláhová. „Od online cvičení si slibujeme, že udrží děti alespoň v nějaké kondici. Kdyby nic nedělaly, tak by řekněme za měsíc, až nás pustí do sokolovny, začínaly od začátku,“ uvedla. Do té doby se mohou Preziosky těšit týdně na dva „pobyty“ u obrazovek po hodině a čtvrt. „Rády bychom přidaly na náročnosti, ale musíme brát v potaz, že spousta holek kolem sebe nemá dost prostoru. V paneláku se s hůlkou těžko vytočíte,“ dodala s úsměvem.

Maminka na útěku, soutěž a statečný tatínek

Anežka Bolinová je 16letá gymnazistka, která je zvyklá vést aktivní život. Přesun do křesla ji rozhodně netěší. „Jak současnou situaci snáším? Jde to,“ odpověděla stručně sólistka. Na online trénink se prý těšila, i když osobní kontakt nenahradí. „V tělocvičně jsme všechny spolu, má to jinou atmosféru, než když se vidíme jen přes obrazovky,“ vysvětlovala dívka, která je vyhlášená svou pílí. „Cvičím i sama doma, protahuji se, posiluji a chodím běhat,“ vypočítávala. Lekci absolvovala společně s mladší sestrou Alžbětou, maminka Milena se prý někam „zdekovala“. „Nebyla doma, ale příště ji ke cvičení přemluvíme,“ slíbila nadějná mažoretka.

To u Vrzalových šel tatínek Jaroslav příkladem. S princeznou Adélkou vytvořil u obrazovky duo. „Do těch jejich baletních věcí bych se nepouštěl. Na ně si netroufnu,“ přiznal 43letý muž, jenž rád lyžuje a hraje fotbal. Obul se ovšem do chlapských cvičení: „Dělal jsem kliky a planky.“ To už se schylovalo v útulném bytě k souboji pohlaví. U něj nemohla chybět ani maminka Vlasta. Soutěžilo se o to, kdo vydrží déle v prknu. „Myslel jsem si, že já. Byl jsem svým výkonem zklamán,“ doplnil po těsné prohře statečný tatínek.