S jakými pocity jste přijala rozhodnutí, že se může od čtvrtka cvičit?

Všechny jsme se na tu chvíli těšily, hodně dlouho jsme se v tělocvičně nemohly potkat. Máme radost, že budeme moci cvičit. Pocity mám ale rozporuplné. Budeme muset chodit v roušce, což je při tréninku dost nepříjemné. Všechno je ale lepší než nic.

Je v lidských silách udržet nejmenší děti v rouškách?

Děti, co chodí do školy, jsou na to zvyklé. Máme ovšem i spoustu školkových dětí. Zkusíme to a uvidíme. S nejmenšími se špatně pracovalo i přes obrazovku. U hodně z nich asistovaly naštěstí maminky. Takže i jim za jejich zájem a podporu děkuji.

V čem vás budou roušky nejvíce limitovat?

Určitě nebudeme moci cvičit kondičku. Tu v roušce prostě nedáte. A je to škoda. Sokolovna je veliká, mohly bychom dodržovat i několikametrové rozestupy. Dalším problémem je počet dětí. Stále čekáme na tabulku, kterou má dát dohromady Národní sportovní agentura společně s hlavní hygieničkou. Jsme Sokol, organizovaný amatérský sport, tak bychom snad mohli mít více lidí na tréninku.

Přidržme se nařízení 9 dětí + 1 trenérka. Jde o dostatečný počet?

Jak na co, nebudeme moci nacvičovat sestavy. Plánujeme, že se zaměříme na sóla, dua, sedmice, zkrátka na všechny menší formace. Už bychom se ale chtěly potkávat všechny. Donekonečna to nejde jen přes obrazovku. Osobně je všechno jiné.

Množí se hlasy, že děti zlenivěly. Týká se to i malých Preziosek?

Doufám, že moc ne. Pro každou naši skupinu jsme měly dva tréninky týdně. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit až čtyř. Některé totiž byly společné pro více skupin, jiné specializované pro danou věkovou kategorii. Hlavní účel internetových cvičení byl udržet děti v solidní fyzické kondici. Musím je pochválit, většina vydržela.

Co musíte do čtvrtka zařídit?

To hodně záleží na povoleném počtu dětí na tréninku, zda dojde ke slibovanému navýšení. Musíme udělat rozpis kdo, kdy a jak bude cvičit. Rodiče vědí, že se něco chystá. Necháváme si vše projít hlavou a čekáme.

A technické věci. V sokolovně se například topí?

Ano, sokolovna se připravila už na pondělí, kdy mělo začít rozvolnění. Všechno se vydezinfikovalo, zároveň jsou připravené dezinfekce na stěnách. Teď už to jen zkontrolujeme, přečistíme, vypulírujeme.

Nemáte obavy, že si do čtvrtka vláda své rozhodnutí rozmyslí?

To ani ne, vždyť je její rozhodnutí vázané na otevření obchodů a restaurací. Spíše mám obavu, že nás po Vánocích zase zavře.

Máte za sebou období bez tréninků. Odpočinula jste si trochu?

Rozdělila bych to na fyzický a psychický odpočinek. Fyzicky ano, měla jsem více času pro sebe. Hlavně o víkendech, které v sezoně volné nemám. Vyrazila jsem na výlety, kam bych se normálně nepodívala. Starosti ale nezmizely, jen byly jiné. V práci sedím za počítačem, pak jdu za dětmi, které mě nabíjejí. Takhle jsem přijela domů a zase jsem zapnula počítač.