Druhá etapa startovala na volarském náměstí a cíl byl na Bobíku. Závodníci absolvovali 7,5 km se stoupáním 505 metrů. Zde vítěze první etapy porazil o necelou půl minutu Jan Hron ze ŠuTri Prachatice v čase 36:59. Mezi ženami znovu kralovala Petra Vavříková (9. v absolutním pořadí) v čase 42:21.

Nejpočetnější startovní pole čítající 62 závodníků nastoupilo do závěrečné třetí etapy. Ta se běžela z prachatické Poštovní ulice na vrchol Libína. Na pětikilometrové trati zde závodníci nastoupali 460 metrů. První v cíli byl vítěz první etapy Jakub Skalka v čase 30:15 o půl minuty před před Španělem Javierem Insaustiem. Mezi ženami i potřetí zvítězila Petra Vavříková.

Všechny tři velice náročné etapy mezi ženami absolvovalo celkem jedenáct závodnic. Celkovou vítězkou se stala Petra Vavříková v součtu časů 2:09:47,24 před Jitkou Duškovou (vítězka kategorie 40 – 49 let) a Markétou Valentovou (2. v kategorii 40 – 49). Mezi muži absolvovalo celý seriál 25 závodníků a vítězem se stal Jakub Skalka celkovým časem 1:55:58,86 před Jiřím Jílkem a Španělem Santiago Berenguerem (všichni kategorie 20 – 39 let). Vyzdvihnout je třeba i skvělý výkon Jaroslava Pudila z M2 Sport Bečvář Strakonice. Suverénně zvítězil ve své Age group 60 – 69 let a v absolutním pořadí mezi muži bral výborné desáté místo.

Prachatický závod navíc ještě doplnily vložené dětské závody na vrcholu Libína. Pro zájemce pak byla připravena beseda s českým horolezcem Radkem Jarošem.

3 Vrcholy Šumavy (Vimperk – Boubín, Volary – Bobík, Prachatice – Libín.Absolutní pořadí - Muži: Jakub Skalka 1:55:58,86 (48:18 – 37:25 – 30:15), 2. Jiří Jílek 1:59:14,39 (49:44 – 38:36 – 30:54), 3. Santiago Berenguer 2:01:25,82 (49:23 – 39:40 – 32:22).

Ženy: 1. Petra Vavříková 2:09:47,24 (53:18 – 42:21 – 34:08), 2. Jitka Dušková 2:28:52,80 (1:01:05 – 49:01 – 38:46), 3. Markéta Valentová 2:33:55,85 (1:04:42 – 50:11 – 39:02).