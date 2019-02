Kvilda - V pořadí 33. ročník Šumavského skimaratonu se vydařil. Podmínky pro uspořádání závodu organizátorům přály.

Na omrzliny si přes čtrnáctistupňový mráz nikdo nestěžoval. „Můžeme být navýsost spokojeni. Vyšlo počasí, bylo hodně sněhu a to přilákalo hodně lyžařů. Potěšilo nás, že si všichni závod chválili a v cíli byli spokojeni,“ potvrzuje za pořadatele Karel Hudeček ze Ski klubu Šumava, který Šumavský skimaraton organizuje.



Na Šumavu přijelo o víkendu víc závodníků než v minulém roce. Přihlášeno bylo 1200 lidí, do stopy se pak postavilo asi jedenáct set z nich. „Bylo to jednoznačně díky lepším podmínkám, než jaké tu panovaly vloni,“ je přesvědčen Hudeček.



A tak zatímco v minulosti museli organizátoři kvůli nedostatku sněhu tratě zkracovat, tentokrát si závodníci mohli trasu hlavního závodu projet po celé její délce. Měřila 46 kilometrů.



Karla Hudečka těší i vysoká účast běžkařů ze zahraničí. „Dorazili z patnácti států a ve startovním poli byly asi tři stovky cizinců,“ odhaduje organizátor.



A právě sportovci ze zahraničí byli ve stopě hodně vidět. Sobotní závod na 46 kilometrů volnou technikou vyhrál Rakušan Markus Rothberger, v neděli zase zářil Němec Florian Rohde. Ten byl nejlepší na klasické pětačtyřicítce. Do cíle dojel spolu s českým reprezentantem Jakubem Pšeničkou s více než osmiminutovým náskokem na dalšího Čecha Tomáše Vebera.



Vítězný Florian Rohde okomentoval nedělní závod takto: „Neměl jsem to vůbec snadné, protože Jakub byl ve vynikající formě. Asi po dvaceti kilometrech závodu mi ujel a ztrácel jsem na něho nějakých čtyřicet metrů. Bylo těžké ho dohnat, jely mi však dobře lyže a ve sjezdech se mi to podařilo. V cílové rovince jsem pak měl více sil,“ popsal průběh závodu na 45 kilometrů klasickou technikou německý reprezentant.



Rohde se zároveň zapsal do historie Šumavského skimaratonu jako muž, který dokázal překonat traťový rekord Jiří Ročárka z roku 2013 o deset minut.

„Je to dáno technikou soupaž, to pak ty lyže víc jedou,“ poznamenal k výkonu Floriana Rohdeho Karel Hudeček.



Celkem devatenáct mužů projelo cílem nedělní klasiky, než se ve finiši objevila první žena. Jako dvacátá proťala cílovou pásku česká reprezentantka v rychlostní kanoistice Anna Kožíšková. „Vadilo mi, že jsem celý závod jezdila sama. Tím spíš, když jsem tu trasu neznala,“ postěžovala si po závodě moderátorovi nejrychlejší žena.



Později si ale vzpomněla, že část závodu přece jenom mužský doprovod měla. „Kecám, prvních deset kilometrů jsem se svezla s chlapem. A víte s kterým? S tím jak chodí bosej,“ oplývala dobrou náladou již odpočatá Anna Kožíšková.



Tím mužem, který rád chodí bez bot, byl Robin Teplý. V nedělním mrazivém počasí ale udělal výjimku a byl obutý.

Robin Teplý závod dokončil na sedmnáctém místě, minutu a půl před Annou Kožíškovou. „Měl výhodu, že jako chlap je těžší a ve sjezdu z kopce mi ujel. Pak už jsem ho nedohnala,“ okomentovala Kožíšková moment, od kterého se po trase pohybovala sama.



Trať se jí moc líbila. „Byla hezky upravená, všude postávali lidi a fandili,“ má zážitek vítězka.



Potvrdila, že Šumavský skimaraton jela vůbec poprvé. „Pocházím z Jablonce, takže to znám spíš v Jizerských horách. Ale na Šumavě už jsem si taky byla párkrát zalyžovat, když jsem měla volný víkend. Dneska jsme jeli na Černou horu a to mi připomnělo, že už jsem tady vlastně jednou byla,“ zapátrala v paměti Anna Kožíšková.



A jak bude na svůj první šumavský závod Kožíšková vzpomínat? „Bylo to fantastické, vyhrála jsem,“ smála se na celé kolo.



Kajakářka pražské Dukly také přiznala, že na lyžích závodí teprve druhým rokem a prozradila, co jí do bílé stopy přivedlo. „Běžkování je pro nás vodáky skvělou zimní přípravou. Stejně jako jízda na kajaku, je to vytrvalostní disciplína,“ říká Anna Kožíšková.