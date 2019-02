Strakonice – Hodně velká výzva stojí před odchovancem strakonického stolního tenisu Tomášem Havlíkem (29 let). V příští sezoně totiž bude hrát první ligu v KT Praha po boku velikánů tohoto sportu Milana Orlowského, Jindřicha Panského a Petr Javůrka.

Tomáš Havlík | Foto: Deník/ Jan Škrle

Poslední dvě sezony jste odehrál v Elizze Praha. Jak se to seběhlo, že jste zamířil do dalšího pražského klubu KT?

V Elizze jsem podepisoval smlouvu vždy na jednu sezonu. V průběhu té minulé za mnou přišel Milan Orlowski, jestli bych nechtěl přestoupit k nim. Známe se ještě z dob, kdy jsme se spolu potkávali při trénincích na El Niňu.



Byla to nabídka, kterou nešlo odmítnout?

KT Praha shánělo hráče a strašně jsem si považoval toho, že jsem byl osloven. Potěšilo mě, že bych si mohl zahrát s takovými legendami a prakticky hned jsem kývl.



V Elizze vás uvolnili bez potíží?

Ano, tam to bylo bez problémů. Jak už jsem říkal, byli jsme domluveni vždy jen na rok. Ke konci sezony se mě ptali, jestli budu pokračovat. Když jsem jim řekl, že mám něco jiného, tak mě uvolnili úplně bez potíží.



Co od nového působiště očekáváte?

Především se těším, že si zahraji v týmu se skutečnými legendami našeho stolního tenisu. Doufám, že jim budu alespoň trochu stačit. Milan Orlowski, Jindra Panský i Petr Javůrek, to jsou všechno bývalí reprezentanti a velká jména. Těším se, že si s nimi budu moci zahrát.



Co naopak vedení vašeho nového týmu očekává od vás?

Uvidíme. Nevím, jestli nebudou chtít postoupit do extraligy. O konkrétních cílech jsme ještě nemluvili, ale chtěli zkvalitnit tým a podle vývoje sezony možná postup zkusit. Uvidíme.



Jak často tak zkušení stolní tenisté trénují?

Jejich přesný tréninkový plán neznám, ale myslím, že si chodí zahrát asi skoro každý den. Na druhou stranu oni už tolik trénovat nepotřebují, protože to mají podpořené skutečně bohatými zkušenostmi.



Daří se vám proti vašim novým spoluhráčům v tréninkových zápasech?

S Milanem Orlowskim i Petrem Javůrkem je to vyrovnané. Jindra Panský je ale pořád ještě úplně někde jinde. Ten by mohl hrát naprosto v pohodě extraligu.



Od nové sezony se bude hrát první liga s plastovými míčky místo celuloidových. Co říkáte na tuto poměrně zásadní změnu pravidel?

Už jsem plastové míčky zkoušel. Létají trochu pomaleji. Ale když se s nimi potrénuje, tak si člověk zvykne. Nemyslím si, že by mi to mělo dělat nějaký extra velký problém.



KT Praha je ambiciózní klub (K a T jsou iniciály majitele klubu Karla Truhláře), který do svých řad láká bývalé reprezentanty na čele s Milanem Orlowskim (na snímku), Jindřichem Panským a Petrem Javůrkem. Přes třetí a druhou ligu dokázali postoupit až do ligy první (druhá nejvyšší soutěž), ve které loni obsadili pátou příčku.



Pro příští rok k sobě toto hvězdné trio přizvalo Jihočecha Tomáše Havlíka. Proč padla volba právě na něj, vysvětluje Milan Orlowski: „Tomáš je bezvadný kluk, kterého mám strašně rád. Slušný a šikovný. Pro nás to bude obrovská posila," nešetří chválou směrem ke svému novému spoluhráči. „Trošku nám bude narušovat věkový průměr, ale s tím se nějak vyrovnáme," směje se legenda českého stolního tenisu. „Bude to určitě dobře fungovat," dodá už přece jen o něco vážněji.



Havlík vystřídá v týmu Vlastimila Koláře, jenž odchází do třetiligových Vršovic. „Potřebovali jsme mužstvo zkvalitnit. Vlasta už nám v první lize moc nepomohl a hráli jsme prakticky ve třech," vysvětluje.



Zatímco Tomáš Havlík v rozhovoru pro Deník hovoří o cílech pro sezonu spíše opatrně, Orlowski má jasno. „V tomto složení chceme postoupit do extraligy. To není legrace, myslíme to naprosto vážně," zdůraznil.