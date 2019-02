České Budějovice – Smečař Tomáš Fila si v posledních kolech dosyta vyzkoušel, jaké to je, když se narychlo ve vrcholovém volejbalu mění post. Zápas Jihostroj ČB - Zlín začíná ve čtvrtek v 18.00.

Tomáš Fila v dresu Jihostroje České Budějovice | Foto: Deník

Do Českých Budějovic jste před časem přišel právě ze Zlína. Jsou ve valašském týmu ještě volejbalisté, které znáte?

Vyrůstal jsem s Pavlem Kolářem. Máme společné zážitky už od juniorů. Ale znám samozřejmě i další hráče.



Určitě Roberta Hupku, který působil právě v Jihostroji…

V Jihostroji byl dva roky. Znám samozřejmě i další zlínské hráče, ale jako spoluhráče jsem je nezažil.



Kdybychom se zastavili u Hupky, letošní sezona pro něj nebyla v úvodu úplně ideální. Trápily ho zdravotní problémy?

Je pravda, že celou sezonu něco měl. Začalo to prstem, pak měl potíže s lýtkem, jeho diagnózu pořádně neznám, ale myslím, že už je v pohodě.



Jste v kontaktu?

Předevčírem jsme si psali. Oba se na zápas těšíme.



Zlín je na šestém místě v tabulce, favoritem bude Jihostroj, ale Valaši dokázali letos sehrát řadu výborných zápasů. Doma porazili Karlovarsko, s vámi prohráli až v pěti setech…

Zlín má takový nepříjemný styl. Hráči se dokážou v zápasech kousnout. Hlavně proti nám budou zase vyhecovaní. Jak znám trenéra Macka…



Roman Macek hráče na duel proti Jihostroji vždy nažhaví? Bude vyhecovaná atmosféra?

Svůj tým na nás připraví určitě výborně výborně. Pro fanoušky to bude dobrý zápas.



Roman Macek je hodně náročný a vznětlivý trenér. Vás samozřejmě zná dokonale. Nezaměří se v taktické přípravě právě na smečaře Tomáše Filu?

To už asi ne. On má volejbal hodně rád. Dělá pro něj strašně moc. Celý klub ve Zlíně stojí právě na něm.



Původní profesí jste smečař, v několika kolech jste ale za zraněného Maciela zaskočil na postu univerzála. Kde budete hrát ve čtvrtek?

Tak to nevím. Brazilec Daniel začíná naplno trénovat, už skáče, uvidíme, jak to trenér vymyslí. Podle mě začne Daniel na univerzálu, já budu hrát tam, kde bude volné místo. Třeba na bloku :-).



V Příbrami jste hráli velice špatně, pak se výkony týmu začaly zase zlepšovat. Cítíte, že vaše výkonnost stoupá?

V posledních zápasech hrajeme dobře. Děláme málo chyb. V Příbrami nám chyběl právě Daniel. Já ani Jirka Kraffer jsme ho nedokázali nahradit. Když dá borec dvacet bodů za zápas, a to Brazilec umí, a pak není v sestavě, tak to družstvu samozřejmě někde chybí. V Příbrami nám scházely právě jeho body.