Tenisté jsou jedna velká rodina. To může potvrdit ředite strakonické nemocnice Tomáš Fiala, kterému se právě tenis stal celoživotní láskou. "S tímhle sportem jsem získal spoustu přátel nejen ve Strakonicích, ale po celé České republice a i ve světě. Spousty mistráků, přáteláků, hobby turnajů, zájezdů, výjezdů. Jsme tenisová rodina, hrají to všichni, úspěchy nás baví, porážky pomáhají do života - musíme se s nimi učit žít a pokud možno je překonávat. No a klasické nedělní podvečerní čtyřhry ve Strakonicích hrajeme už cca 40 let, v létě venku, v zimě pod střechou, je to moc prima. Každému doporučuji," říká ke svému milovanému sportu Timáš Fiala.