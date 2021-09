Atleti SK Čéčova Č. Budějovice si zajeli na závody do Brna a byly z toho pěkné výkony. Vynikající výkon předvedla Tereza Šestáková.

Tereza Šestáková z SK Čéčova | Foto: Deník/ Bohuslava Váňová

Překonala krajský rekord dorostenek v 3 kg kladivu 40,95 novovčelnické Říhové starý 13 let! Aby se to nepletlo, před měsícem Tereza překonala i krajský rekord dorostenek v 4 kg kladivu 31,71 a je to nejlepší desátý výkon všech dob. Na výborných výkonech našich vrhačů se podílejí hlavně Václav Toman z Tábora a naše trenérka Lucie Lomská.