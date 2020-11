Tereza Motyková: Preziosu vděčím za přátelství i za volbu povolání

/ROZHOVOR/ Působí tiše až plaše, Tereza Motyková je však vášnivou mažoretkou. Svému sportu i Preziosu zůstává věrná už dlouhých patnáct let. Nejprve byla členkou úspěšných formací, nyní se přesunula mezi trenérky. „Tereza má ráda děti a ty mají rády ji. Umí si je získat na svou stranu. Je to poctivá a svědomitá holka. Na čem se dohodneme, na to se můžu spolehnout. Ideální kamarádka i spolupracovnice,“ charakterizuje jednadvacetiletou posluchačku pedagogické fakulty šéfka klubu Hana Novotná.

Parťačky. Trenérky miniformací Tereza Motyková (vlevo) a Eliška Pekárková. | Foto: David Kratochvíl