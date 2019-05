Ml. žactvo (vložený závod): Michal Rada 1997 (10,14 – 51,70 – 8,62 – 471 – 2:35,07), Jakub Janda (oba Sokol) 1710 (10,20 – 2:31,67), Jakub Dohnal (VS) 1254, dále 60 m Šimon Kořánek (Mil) 8,50, děvčata: Sofia Voldřichová 2153 (11,42 – 45,87 – 8,81 – 432 – 3:12,89), Magdalena Frydrychová 2038 (11,35 – 25,35 – 8,57 – 421 – 3:02,91), Barbora Kubánková 2014 (422 – 45,96), Nina Radová (všechny Sok) 1998 (11,07 – 426), dále 60 m Nikola Musilová (Žir) 8,37, 800 m Tina Stejskalová (ČD) 2:53,38, 60 přek. Lucie Chmátalová (VS) 11,39.

Starší žáci: Petr Svoboda (VS) 4667 (7,79 – 2:57,48 – 14,81 – 165 – 295 – 10,30 – 24,52 – 32,33), Vojtěch Rodr (oba VS) 4488 (7,76 – 14,70 – 285 – 11,61 – 25,35 – 36,08), Filip Svoboda (JH, 14) 3718 (7,67 – 16,47), žákyně: Jitka Maršálková (Sok) 4506 (19,96 – 2:40,48 – 15,07 – 153 – 518 – 11,18 – 28,87), Julie Kovářová 3905 (19,91 – 15,64), Michaela Plešáková (obě VS) 3851 (31,80).

Dorostenci: Štěpán Pokorný (Mil.) 5115 (11,68 – 56,84 – 5:25,12 – 16,15 – 174 – 305 – 640 – 9,11 – 25,41 – 30,43), Dominik Gysel (NV) 4346 (365), Jan Krizan (Sok) 4309 (55,79 – 205 – 11,06), dále 400 m Filip Holoubek (NV) 55,71, dorostenky: Tereza Babická (Sok) 4795 (25,74, w 2,2 – 2:30,87 – 14,20 – 153 – 559 – 10,18 – 27,05), Karolína Mášková (Bech) 3615 (15,69 – 521). Tereza Babická by svým výkonem překonala výkon krajské rekordmanky dorostenek Lucie Šetelíkové (VS) z roku 2009 coby 17leté o šest bodů – nebýt onoho malého „přifouknutí“ na dvoustovce…

Junioři: Patrik Bouška (Chyšky) 3806 (57,34 – 4:54,97 – 245), juniorky: Kateřina Žohová (ČD) 4296 (27,34 – 2:39,27 – 16,83 – 159 – 527 – 9,99 – 32,69), Kateřina Koutná 3150 (494 – 10,63 – 33.73), Nikola Ježková (NV) 2262 (26,22 – 15,51).

Plavání

V Českém poháru v Ostravě byl na závěr Ondřej Zach šestý na 400 kraul v nejlepším letošním jihočeském výkonu 4:09,34 (59,17 – 2:01,94) a Marek Matoušek (oba PlČB) dvaadvacátý časem 4:28,04 (2:11,10), což je letos třetí čas v kraji.