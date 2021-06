Tenisté TK Strakonice ani druhé utkání sezony ve 2. lize družstev nevyhráli a se soutěží se loučí. Sezona se hraje zkráceným modelem na tři utkání a sestupují družstva na 7. a 8. místě.

Strakoničtí tenisté podlehli céčku Mostu 2:7. | Foto: Jan Škrle

Po těsné porážce 4:5 na kurtech Sokola Měchenice bojovali Strakoničtí v dalším zápase na domácích kurtech se Severočeskou tenisovou C – Most o to, aby si mohli zahrát o páté místo soutěže. Porážka pro jedno či druhé družstvo znamenala sestup ze druhé ligy.