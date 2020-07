Do letošních bojů zasáhlo rekordních 31 hráčů, a to ještě před turnajem přistály pořadatelům na stole omluvenky od dalších tradičních účastníků. Chyběl například několikanásobný král turnaje Přemysl Škácha, anebo předloňský vítěz Jan Jareš. Při této situaci a navzdory novým jménům ve startovní listině se okruh favoritů zúžil. Za ty největší byli před zahájením letošních zápasů pasováni především sourozenci Jakub a Kateřina Matušíkovi. V tu chvíli nemohl nikdo tušit, jak si průběh turnaje s jejich osudem zalaškuje.

Aktéři turnaje vstoupili na kurty s malým zpožděním. Vinou předešlého nepříznivého počasí totiž našli pořadatelé dvorce v téměř neregulérním stavu a turnaj byl v ohrožení. „Když jsme ráno přišli, mysleli jsme, že to budeme muset odpískat,“ přiznal hlavní organizátor turnaje Jiří Rambousek. „Naštěstí nám bezprostředně pomohl pan správce a podařilo se nám dát kurty do hratelného stavu,“ dodal.

Sítem bojů v šesti vylosovaných základních skupinách se prodralo do vyřazavocí fáze turnaje šestnáct borců a všechno se prozatím obešlo bez překvapení. To se narodilo až při následném losování osmifinálového pavouka, které proti sobě nemilosrdně postavilo právě Jakuba a Kateřinu Matušíkovi. Mladší z obou sourozenců se na letošní ročník připravila velmi svědomitě. Po výborném výkonu poprvé v životě ukořistila skalp svého bratra, a zároveň trojnásobného vítěze turnaje a obhájce loňského prvenství. Tenistku LTC Tábor 1903 už potom v cestě za vítěznou trofejí nikdo nezastavil. Ve čtvrtfinále přehrála někdejšího kapitána hokejistů VS Tábor Dalibora Voštu. Semifinálový duel jí postavil do cesty nezdolného Jana Tesaře staršího, který se vyčerpal v předchozích suverénně nejdelších zápasech turnaje s Rudolfem Vachem a Zdeňkem Tupým, a přes slibný úvod na mladou soupeřku nestačil.

O vítěznou trofej si to Kateřina Matušíková rozdala s dalším potencionálním favoritem Vladimírem Štolem, jenž se do finále probil přes Jiřího Novotného, Martina Špaleho a Jana Šimka. Také v posledním turnajovém střetnutí sehrála jednu z hlavních rolí kondice a Kateřina Matušíková vtiskla své první výhře nad Vladimírem Štolem hladkou podobu 6:1.

Po skončení turnaje, který znovu provázela mimořádně přátelská a pohodová atmosféra, pochopitelně novopečená vítězka zářila spokojeností. „Klíčové bylo vítězství nad bráchou. Když jsem viděla, že jdeme v osmifinále na sebe, řekla jsem si, jak je to nespravedlivé, a že letos skončím tak brzy. Nakonec se mi ale podařilo zvítězit a už jsem věděla, že mě nic nezastaví. Ve finále sehrála roli únava. Kdybych na Vláďu Štola narazila dřív, asi bych ho neporazila,“ přiznala Kateřina Matušíková.

Novinkou ve scénáři táborské tenisové kratochvíle se stal její charitativní podtext. Aktéři turnaje se rozhodli podpořit vážně nemocného hokejového obránce Ondřeje Buchtelu a vybrali pro něj mezi sebou částku 9050 Kč.