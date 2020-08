/FOTOGALERIE/ Měla to být klíčová příprava před mistrovství světa, jenže strašák jménem covid-19 ani mažoretky na vrcholnou akci nepustí. „Získaly jsme alespoň čas naučit se něco nového,“ neztrácí optimismus jedna z trenérek blatenského Preziosa Petra Bláhová. „Zkoušíme nové gymnastické prvky – skoky. Oblíbené jsou hodiny moderního tance. Děti se tu za jeden den naučí více, než za několik tréninků,“ pochvaluje si pokroky, které její svěřenkyně dělají během pobytu ve Vrbně.

Blatenským mažoretkám pobyt ve Vrbně svědčí. | Foto: Deník

Jen si zkuste, starat se téměř týden o 44 děvčat – a jednoho kluka – z nichž té nejmenší je sedm let. K Velkému Pálenci pro tyto účely dorazilo šest trenérek. S dětmi sportují, hrají si, povídají si a jsou vždy připraveny radovat se z jejich úspěchů i pofoukat jejich bolístky. „Je to takový tábor se soustředěním,“ charakterizuje Bláhová. „Hlavně malé děti by jen trénink nevydržely,“ vysvětluje. Proto dámy vymýšlejí roztodivné hry. „Přípravám jsme věnovaly asi měsíc. Vybudovaly jsme tu třeba vlastní zoo. V noci proběhla bojovka,“ vypočítává.