České Budějovice - Tradiční českobudějovické derby v první lize žen zvládly lépe volejbalistky Madety. Slávii PF porazily 3:0 a 3:1

Volejbalová sezona je sice teprve na svém začátku, ale boje v první lize žen se již rozhořely naplno. Páté a šesté kolo svedlo dohromady v hale Na sádkách oba českobudějovické účastníky druhé nejvyšší soutěže Slávii PF a Madetu.

Madeta, která obhajuje loňské stříbro, vstoupila do nové prvoligové sezony úspěšně. Zatím ztratila jediný bod po „jen" dvoubodovém vítězství 3:2 v Rokycanech. „V minulé sezoně jsme skončily druhé a letos bychom chtěly tuto pozici obhájit. A možná i ještě něco víc," prozrazuje hráčka loňského vicemistra Veronika Švejdová.

Jiné plány volejbalová Madeta snad ani mít nemůže, zvlášť když její kádr zůstal pohromadě. „Chybět nám bude pouze těhotná Kristýna Trnková, která čeká rodinu," dodává Švejdová.

To Slávia PF má skromnější cíle. Její vstup do ligy přitom nebyl vůbec špatný. Slavia přivezla tři body z Dobřichovic, pak ale následovaly dvě hladké prohry v pražských Nuslích.

Výkon Pražanek ocenila i Linda Filová, která dva roky kvůli mateřským povinnostem nehrála. „Nusle nyní pokládám za favoritky naší skupiny. Mají dobrý kádr a jejich volejbal se mi líbil. Hrají fakt dobře. Myslím, že i Madeta s nimi bude mít problémy," odhaduje Filová.

Také ona se na sezonu moc těší, i když rodinné povinnosti ji čekají i nadále a sama neví, kolik zápasů v lize bude nakonec moci odehrát. „Nemáme tady babičky, takže bude trochu problém s hlídáním. Hrát budu asi jen tehdy, když Tomáš bude v Českých Budějovicích a nebude mít trénink," říká manželka extraligového volejbalisty českobudějovického Jihostroje.

I proto si Linda Filová každý zápas, který může na palubovce odehrát, doslova užívá. „Užívám si to, jsem ráda za každý zápas na kterém můžu být. Je to pro mě skvělé odreagování a na hřiště se vždycky těším," je očividně spokojená zkušená volejbalistka.

Její manžel Tomáš Fila, smečař extraligového Jihostroje, nyní léčí zlomený prst a do ligových bojů zatím nezasáhl. „Vychází to tak, že teď když manžel s Jihostrojem nehraje, můžu hrát já. Až Jihostroj začne hrát kromě extraligových zápasů i poháry, bude to složitější," dobře ví Linda Filová.

A co přinesl samotný duel mezi Madetou a Slávií PF? Favorizované Madetě především plný bodový zisk za dvě výhry v poměru 3:0 a 3:1 a vedoucí postavení v tabulce. Českobudějovická Slávia PF je se třemi body zatím poslední.

„Zápasy Madety a zvlášť derby s budějovickou Slávií si užívám nadmíru. Je to super a pokládám to za nejlepší volejbalové období v mém životě. Derby je jiné kvůli té atmosféře. Přijde víc lidí a všechny tu máme své rodiny, kamarády a známé. Jinak chceme vyhrát stejně jako s každým jiným soupeřem, to je jasné," svěřila se svými pocity Veronika Švejdová z vítězné Madety.

V dalším kole jedu oba českobudějovické týmy do hlavního města. Madeta se za týden utká ve šlágru kola s Nuslemi, zatímco Slavia cestuje na horkou půdu Žižkova.