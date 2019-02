Písek – Třetí muž průběžné klasifikace mistrovství světa Pavel Kejmar se stal vítězem hlavní třídy S1 nedělního třetího závodu mezinárodního mistrovství republiky v supermotu na Hradišti.

Na startu třídy S1 Pavel Kejmar (č. 71), Milan Sitnianský (121) a Tomáš Trávníček (16). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na jih Čech našlo cestu necelých šest desítek závodníků. „Je to o něco méně, než jsme čekali," přiznává ředitel závodu Václav Kudrle. Těšit ho naopak mohl bezproblémový průběh závodu, mrzela ho slabší divácká návštěva.



V nejprestižnější kubatuře S1 byl s napětím očekáván souboj dvou největších favoritů Pavla Kejmara, který úspěšně reprezentuje ve světovém šampionátu, a Tomáše Trávníčka, jenž vyhrál všechny čtyři předcházející jízdy letošního mistrovství republiky.



V kvalifikaci byl rychlejší Trávníček a také lépe vypálil do úvodní finálové jízdy. Ale hned v průběhu prvního kola měl pád a závod pro něj skončil. „Ještě jsem asi neměl dostatečně zahřáté pneumatiky a dostal jsem highsider," vysvětloval svůj karambol. „Poničil jsem si brzdu. Nedalo se jet dál," dodal zklamaně.



Pavel Kejmar pak první jízdu bez větších potíží vyhrál před Sitnianským a Provazníkem. „Naše mistrovství jedu hlavně jako dobrou přípravu na světový šampionát," zdůrazní.



Druhou rozjížďku vyhrál stylem start – cíl Trávníček a alespoň trochu si spravil chuť. Druhý dojel Kejmar a třetí Sitninaský. Pavel Kejmar se tak stal celkovým vítězem píseckého závodu a posunul se před Trávníčka i do čela průběžné klasifikace mistrovství republiky.

Výsledky: S1 – I. jízda: 1. Kejmar, 2. Sitnianský, 3. Provazník, II. jízda: 1. Trávníček, 2. Kejmar, 3. Sitnianský, celkově: 1. Kejmar 47, 2. Sitnianský 42, 3. Provazník 38, stav MR: 1. Kejmar 135, 2. Trávníček 125, 3. Sitnianský 122.



S2: 1. Solík (SR) 50, 2. Vaňous 44, 3. Neuvirt 40. S3 MX Cup: 1. Kajgr 50, 2. Marek 44, 3. Machát 38. S3 Veterán 35+: 1. Machát 50, 2. Smilek 40, 3. Hprálek 40. S3 Veterán 40+: 1. Starý 50, 2. Okánek 44, 3. Vajsejtl 38. Junior: 1. Vlasák 47, 2. Flígr 47, 3. Belej 40. Elév: 1. Ulman 50, 2. Valoušek 44, 3. Kokeš 38.