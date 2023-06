O víkendu zasáhla do soutěží družstva vodních pólistů Fezka Strakonice Asten Johnson v 1. lize starších žáků a 1. lize mini žactva. Oba turnaje se hrály v Děčíně.

Starší žáci Fezka AJ - Zeva leží Adam Holzbauer, Jolana Chodlová. Zleva první řada: Timon Bensch, Tobin Bensch, Simona Grecová, Alžběta Holá, Viktorie Váchalová, Lucie Koubová. Zleva druhá řada: Marek Kulda, Antoním Šimek, Tommy Bensch, Ondřej Turčan, Voj | Foto: Fezko Strakonice AJ

Starší žáci

Naše družstvo AJ FEZKO Strakonice do tohoto kola vstupovalo ze druhého místa, ale s náskokem pouze jediného bodu na tým SK Děčín. Prvním zápasem v sobotu bylo střetnutí s SK Slavie Praha, který jsme po boji vyhráli těsně 10:8. V sobotu jsme sehráli ještě zápas s jednoznačný vítězem 1. ligy starších žáků UKVP Stepp Praha. Jednalo se o velmi vyrovnaný zápas, bohužel v poslední čtvrtce se nám přestalo dařit střelecky a nakonec jsme prohráli 4:8. V neděli jsme nastoupili nejdříve proti KVP Přerov. Tento zápas jsme jednoznačně ovládli a vyhráli poměrem 12:6. Když jsme nastupovali k poslednímu, měli jsme na Děčín náskok jednoho bodu. Našemu družstvu by stačila i remíza, aby v konečné tabulce skončilo na druhém místě, ale na to jsme se určitě nechtěli spoléhat. Zápas byl ze začátku velmi nervozní a vyrovnaný, ale postupem času se ukazovala síla našeho družstva, které postupnými kroky získávalo čím dál tím větší náskok, který udržel až do konce utkání. Utkání skončilo poměrem 14:6 ve prospěch našeho družstva. Díky vítězství družstvo starších žáků AJ FEZKO Strakonice uhájilo a obsadilo druhé místo v 1. lize. Po celou sezonu nejlepšími hráči a tahouni družstva byli jmenovitě Jolana Chodlová, Tommy Bensch, Adam Holzbauer a Antonín Šimek.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK Slávia Praha 10:8 /3:1; 1:1; 3:4; 3:2/. Branky Strakonic: 3 – Šimek Antonín, Bensch Tommy Oliver, Holzbauer Adam, 1 – Chodlová Jolana.

Fezko Strakonice Asten Johnson - UKVP STEPP Praha 4:8 /2:1; 1:2; 1:2; 0:3/. 2 – Bensch Tommy Oliver, 1 – Holzbauer Adam, Bensch Timon Oliver.

Fezko Strakonice Asten Johnson - KVP Přerov 12:6 /3:2; 5:0; 2:2; 2:2/. 3 – Holzbauer Adam, Bensch Tommy Oliver, 2 – Šimek Antonín, 1 – Holá Alžběta, Chodlová Jolana, Bensch Timon Oliver, Váchalová Viktorie.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK Děčín 14:6 /4:2, 1:0, 4:1, 5:3/. Adam Holzbauer 4, Antonín Šimek a Tommy Bensch 3, Marek Kulda 2, Alžběta Holá a Jolana Chodlová.

Ostatní výsledky: SK Slávia Praha - SK Děčín 5:12 /3:3; 0:3; 1:4; 1:2/, KVP Přerov - UKVP STEPP Praha 4:10 /0:1; 1:2; 2:4; 1:3/, SK Děčín - KVP Přerov 9:3 /1:1; 3:1; 3:0; 2:1/, SK Slávia Praha - KVP Přerov 9:4 /2:0; 0:1; 6:0; 1:3/, UKVP STEPP Praha - SK Děčín 14:4 /5:1; 5:1; 3:1; 1:1/, SK Slávia Praha - UKVP STEPP Praha 8:15 /3:7; 2:2; 2:6; 1:0/.

Konečná tabulka soutěže:

1. UKVP STEPP Praha 20 19 0 1 0 0 216 : 106 58

2. Fezko Strakonice AJ 20 10 0 3 0 7 202 : 159 33

3. SK Děčín 20 9 0 2 0 9 146 : 149 29

4. SK Slávia Praha 20 5 0 0 0 15 141 : 206 15

5. KVS Plzeň 20 4 0 0 0 16 115 : 200 12

Mini žáci

Družstvo Strakonic předvedlo pěknou kolektivní hru s bojem o každý míč. Dařilo se v obranné částí, vedlo se i při střelbě. I u mladších hráčů se již projevila zkušenost z absolvovaného ročníku soutěže. A tak vidina zisku bronzových medailí dovedla družstvo vedené Jiřinou Smejkalovou k celkovému třetímu místu v soutěži.

Fezko Strakonice Asten Johnson - UKVP STEPP Praha 4:7 /2:2; 1:2; 0:0; 1:3/. 3 – Bensch Tobin Oliver, 1 – Vavruška Štěpán.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK Děčín 8:4 /2:2; 3:0; 2:0; 1:2/. 4 – Bensch Tobin Oliver, 1 – Vavruška Štěpán, Březina Lucas, Šmerdová Anna, Kocourová Nela.

Fezko Strakonice Asten Johnson - KVS Plzeň 11:7 /2:2; 1:3; 0:2; 1:1/. 8 – Bensch Tobin Oliver, 2 – Šmerdová Anna, 1 – Kocourová Nela.

Fezko Strakonice Asten Johnson - Slávia Hradec Králové 13:4 /5:0, 2:3, 3:0, 3:1/. 10 – Bensch Tobin Oliver, 3 – Vavruška Štěpán.

Ostatní výsledky: SK Děčín - KVS Plzeň 6:4 /2:1; 1:1; 2:1; 1:1/, Slávia Hradec Králové - KVS Plzeň 7:3 /2:0; 2:0; 0:1; 3:2/, Slávia Hradec Králové - UKVP STEPP Praha 7:0 /4:0; 1:0; 0:0; 2:0/, SK Děčín - UKVP STEPP Praha 9:4 /3:0; 3:1; 2:2; 1:1/, UKVP STEPP Praha - KVS Plzeň 1:13 /0:1; 0:5; 0:6; 1:1/, Slávia Hradec Králové - SK Děčín 12:3 /2:0; 5:0; 3:1; 2:2/.

Konečná tabulka soutěže:

1. SK Slávia Praha 20 15 0 0 0 5 186 : 113 45

2. UKVP STEPP Praha 20 13 0 0 0 7 154 : 103 39

3. Fezko Strakonice AJ 20 12 0 0 0 8 162 : 132 36

4. KVS Plzeň 20 12 0 0 0 8 198 : 151 36

5. SK Děčín 20 8 0 0 0 12 146 : 161 24

6. Slávia Hradec Králové 20 0 0 0 0 20 198 : 151 0

Autor: Jiří Volák