Jihostroj vyhrál 3:2 na sety. Úžasná volejbalová bitva. Finále začne v pondělí v 17.00 v Českých Budějovicích.

Pátý zápas semifinálové série extraligy volejbalistů v Liberci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Autobus plný fanoušků dorazil na vteřinu přesně. Diváci dosedli na svá místa a začala velká bitva.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v liberecké hale špatně začali, hned v úvodu pustili soupeře do tříbodového vedení. Jako první se do útoku pustil smečař Licek, trenér ve správný okamžik požádal o videochallenge a náskok Dukly se ztenčoval: 11:10 a 13:13. Bojovníci z jihu se dostali do skvělého tempa, fanoušci řádili na tribunách a Oliver Sedláček zavřel cestu nad sítí. Za stavu 20:17 pro Jihostroj žádal trenér Liberce Martin Démar už o druhý oddechový čas. Liberec srovnal na 22:22 a time out si vybral i Zach. Velká škoda pokažené koncovky, Jihostroj ztratil zbytečně vedení a Dukla proměnila první setbol.

Zásadní problém řešila Dukla v úvodu druhého setu. Sestavu opustil pro zdravotní problémy ústřední nahrávač Ticháček, nahradil ho teprve devatenáctiletý Šimon Bryknar. Na skóre se to projevilo okamžitě. Jihočeši utekli až na 8:2 a 11:4. Ticháček se s lehce podvrtnutým kotníkem vrátil do sestavy, bylo jasně vidět, že je pro Liberec klíčovým hráčem celé série. Set vyhrál Jihostroj a v náporu pokračoval i po obrátce. Co předváděli hráči Liberce v poli, to se jen tak nevidí. Také proto Dukla vedla 14:12 a 18:16. V závěru setu nejprve Licek skvěle servíroval, dotáhl soupeřův náskok, Ondrovič parádně pomohl v poli. A Jihostroj má k dispozici i silnou lavičku, Michálek má zkušeností, že by je mohl rozdávat…

Čtvrtý set začali hosté koncentrovaně. Náskok 8:3 a 10:4 si vybudovali za stálého povzbuzování stovky fanoušků z jihu. Jihostroj po bravurním výkonu vedl 24:21, ale Dukla zázračně otočila na 25:24. Konec setu byl jen pro silné povahy. Jihočeši ztratili, co se snad ani ztratit nedá.

Sérii musel rozhodnout až pátý set pátého zápasu.

Poslední dějství začala lépe Dukla, ale Jihostroj zase otočil na 6:3. Závěr setu zvládl po tříhodinovém boji lépe Jihostroj a jde do finále.

Dukla Liberec – Jihostroj ČB 2:3 (23, -16, -23, 29, -12), rozhodčí Kovář, Grabovský. Jihostroj ČB: Giraudo, van Schie, Ondrovič, Sedláček, Licek, Stojlovič – libero Kryštof (Polák, Michálek). Trenér Zach. Konečný stav série 2:3.