Bodovaly a hrály: Kotrcová Karolína 14, Malířská Kateřina 11, Pavlíčková Karolína 10, Karoľová Michaela 7, Kotrčová Linda 6, Košáková Eliška 5, Vodvářková Kristýna 5, Grossová Karolína 4, Mlnaříková Nikola 4, Holínová Veronika 2, Veselková Lucie 2.

Nám velice dobře známý a neoblíbený soupeř ze západočeského lázeňského města zavítal do STARZ arény v sobotním podvečeru. Po celé utkání se na palubovce odehrával tuhý a nelítostný boj o každý dosažený koš a odražený míč. Strakonické hráčky si již od úvodní čtvrtiny udržovaly mírné vedení, které v průběhu zápasu postupně narůstalo. K tradičním střeleckým oporám se přidala Kateřina Malířská, která měla střeleckou fazónu a téměř vše, co vystřelila, propadlo síťkou. Potěšením bylo, že všechny hráčky co do utkání nastoupily, si připsaly body.

BK Strakonice - Levhartice Chomutov 116:41 (58:22)

Bodovaly a hrály: Pavlíčková Karolína 22, Košáková Eliška 20, Kotrcová Karolína 18, Kotrčová Linda 13, Grossová Karolína 11, Vodvářková Kristýna 10, Karoľová Michaela 7, Malířská Kateřina 7, Mlnaříková Nikola 4, Veselková Lucie 4.

Nedělní dopoledne ve STARZ aréně patřilo jednoznačně hráčkám od Otavy. Soupeřky, ač statečně bojovaly, na strakonické basketbalistky nestačily vůbec v ničem. Domácí hráčky v průběhu zápasu zkoušely různé druhy obrany a podařilo se jim získat spousty míčů a vstřelit jednoduché koše. K vidění byl pohledný kolektivní výkon, za který si domácí žačky zasloužily potlesk přítomných fanoušků.

Rok 2022 zakončily strakonické starší žačky s parádní bilancí 11 výher a 1 porážky. V roce 2023 nás čeká extraliga a v ní další náročné zápasy.

Autor: Jakub Mužík