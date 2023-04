Strakoničtí vodní pólisté jdou do play off ze druhého místa tabulky

/FOTOGALERIE/ O víkendu zasáhli do soutěže vodní pólisté Fezka Strakonice Asten Johnson. Na poslední zápasy odjeli do Olomouce, kde sehráli utkání s vedoucím družstvem KPSP Kometa Brno a domácím SK UP Olomouc.

Vodní pólisté Strakonic skončili po základní části druzí. | Foto: Jan Škrle