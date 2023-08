/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pracovní ruch panuje v těchto dech v areálu Tenisového klubu Strakonice. Tenisté se dočkají rekonstrukce čtyř antukových kurtů.

Rekonstrukce tenisových kurtů TK Strakonice. | Video: Jan Škrle

Bezmála tři miliony korun včetně DPH bude stát rekonstrukce čtyř tenisových kurtů v areálu TK Strakonice. "Celková cena rekonstrukce je 2.745 tisíc korun a provádí ji renomovaná firma SIBERA SYSTEM s.r.o. Tato firma prováděla v roce 2009 i rekonstrukci kurtů č. 5,6,7," uvedl k současné rekonstrukci předseda TK Strakonice Libor Volf a pokračoval: "Od Jihočeského kraje jsme získali dotaci z programu Podpora sportovní infrastruktury v částce 1.270 tisíc korun. Následně nám Město Strakonice poskytlo investiční příspěvek v částce milion korun Zbylých přibližně půl milionu korun dofinancuje klub ze svých naspořených prostředků. Na Národní sportovní agentuře jsme se též pokoušeli získat dotaci, ale nebyli jsme úspěšní."

Od doby výstavby tenisové haly v letech 2008 a 2009 se jedná o největší investiční akci klubu.

Termín dokončení rekonstrukce je stanoven na 30. září tohoto roku. "Věříme ale, že bude dílo dokončeno ještě přibližně o dva týdny dříve. V rámci rekonstrukce dochází k odstranění horních nevyhovujících vrstev kurtů a jejich nahrazení novými vrstvami. U kurtu číslo 1 se zkrátí západní výběhová strana o jedno plotové pole. Do budoucna je v tomto prostoru plánováno sezení pro diváky u centrkurtu. Součástí projektu je dále nové oplocení okolo těchto čtyř kurtů," doplnil předseda klubu.

Rekonstrukce by nijak neměla narušit tréninky strakonických tenistů. "Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá v období letních prázdnin, je obecně obsazenost kurtů vždy nižší. Proto v průběhu rekonstrukce dostačuje kapacita zbývajících tří antukových kurtů číslo 5,6,7 a v případě potřeby je stále k dispozici i naše pevná tenisová hala s dalšími třemi krytými kurty s velmi příjemným povrchem – umělým kobercem s podkladovou gumou," potvrdil Libor Volf, že hráči nepřijdou zkrátka a dlouholetý hráč klubu Tomáš Fiala doplnil: "Osobně jezdím hrát i do Písku a Vodňan, k tomu různé turnaje, napříkld v Záboří, Blatné či Praze. A koncem srpna vyrážíme na týden s tradiční velkou píseckou partou do Chorvatska."