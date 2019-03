Strakoničtí stolní tenisté stále bez ztráty bodu

Strakonice - O uplynulém víkendu sehráli stolní tenisté Elektrostavu Strakonice veledůležité utkání, které jim s největší pravděpodobností určilo soupeře v play off o postup do II. ligy, kterým by měli být hráči z Rakovníka.

Nejdříve potvrdili roli favorita a přehráli hosty ze Střížkova v poměru 10:0. Body zajistili rovným dílem J. Slapnička. M. Brožek, A. Končal, Z. Soukup a čtyřhry. V očekávaném utkání, které trvalo více než 4 a půl hodiny porazili El Niňo Praha „E“ v poměru 10:8. Body: J. Slapnička 4, M. Brožek a A. Končal 2, P. Novotný 1 a čtyřhra. Hrálo se 18 utkání na velmi vysoké úrovni, která měla parametry II. ligy. Utkání se nevyvíjelo pro domácí dobře, ti prohrávali 2:6 a 5:8 a v tomto okamžiku asi nevěřil nikdo z přítomných v obrat. Přesto strakoničtí hráči svojí nesmírnou bojovností zápas za podpory diváků otočili ve svůj prospěch. Byl to krásný a pro mnohé přítomné nezapomenutelný zážitek. Všichni naši hráči podali velmi kvalitní a bojovný výkon, který byl na závěr odměněn dlouho trvajícím potleskem. V posledním dvoukole 23 a 24 února zavítají Strakoničtí do Plzně, kde je čekají soupeři z Unionu a SKRUŘe. Jan Škrle

Autor: Redakce