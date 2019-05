Strakonice – Výbornou sezonu za sebou mají stolní tenisté Elektrostavu ČZ Strakonice, kteří po suverénním prvenství ve III. lize si vybojovali postup do druhé nejvyšší soutěže českého stolního tenisu.

Vladimír Havlík při přijetí strakonicých stolních tenistů na radnici se starostou Břetislavem Hrdličkou. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„S cílem postoupit jsme do sezony šli a postup do druhé ligy jsme jako náš cíl zcela jednoznačně také deklarovali,“ zdůraznil trenér týmu a šéf klubu Vladimír Havlík a na dotaz, zda on osobně věřil, že v silách jeho svěřenců bylo tento cíl splnit, ani na chvíli nezaváhal: „Byl jsem o tom pevně přesvědčen, protože jsem s nimi byl denně v herně a viděl jsem ten jejich veliký výkonnostní růst.“



Jasnou jedničkou týmu byl patnáctiletý Jakub Slapnička, jenž byl i nejúspěšnějším hráčem celé soutěže. „Už loni hrál výborně a bylo jasné, že má velké předpoklady. V této sezoně se ale ještě zlepšil, má skvělou ruku a hraje dospělý pink,“ chválil oporu týmu Havlík. „Ocenit ale zaslouží všichni, měli jsme výborně poskládaný tým,“ dodal.



Úspěšné stolní tenisty přijal na strakonické radnici také starosta města Břetislav Hrdlička, jenž jim poděkoval za jejich skvělou reprezentaci a všem členům áčka i béčka Elektrostavu předal pamětní listy (vedle triumfu ve III. lize totiž strakonický B-tým vyhrál divizi, takže ve Strakonicích se bude poprvé v historii příští sezonu hrát u zelených stolů II. i III. liga).

Po přijetí na radnici se vítězové III. ligy i se svými trenéry a četnými hosty přesunuli do své herny v tělocvičně ZŠ Čelakovského, kde diváci měli příležitost si stolní tenis i vyzkoušet. Všichni pak zatleskali legendám českého stolního tenisu Milanu Orlowskému a Jindřichu Panskému. Ti oba také poděkovali za dlouholeté úspěšné působení v extraligovém KT Praha Tomášovi Havlíkovi, jenž se teď jako vítaná posila druholigového nováčka vrací do Strakonic do svého mateřského oddílu.



Pálku do ruky pak vzali a proti nyní již druholigovým borcům si stolní tenis zkusili zahrát i někteří z hostů (mj. starosta Břetislav Hrdlička, ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala, nestor fotbalu ve Strakonicích Bohumil Mára, bývalý rekordman v plavání a současný masér fotbalové reprezentace do 21 let Petr Kollros, házenkář Filip Moravec nebo Vladimír Vlček, jednatel generálního partnera klubu).



Do nové sezony strakonický Elektrostav půjde s důvěrou ve své síly. Optimismus vzrostl též po zmíněném návratu Tomáše Havlíka. „Bude určitě posilou, s ním budeme hodně silní,“ míní trenér týmu, dle něhož by až na závěrečná dvě tři kola měl navíc ve Strakonicích celou sezonu ještě odehrát i Jakub Slapnička. „Sice jde do Havlíčkova Brodu do tamní akademie, hrát však bude za nás. Jeho přestup jsme dohodli až na závěr sezony,“ vysvětlil Vladimír Havlík, jenž je pevně přesvědčen, že starosti se záchranou ve II. lize by Strakonice mít neměly. „Mým přáním je hrát i ve vyšší soutěži co nejvýš,“ uzavírá.