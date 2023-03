První dubnový víkend odstartují republikové nohejbalové soutěže. Do bojů vyrazí i NK Habeš Strakonice.

Jízdní řád strakonických nohejbalistů. | Foto: Zbyněk Žilák

Trenér Michal Pacovský.Zdroj: Zbyněk ŽilákTeplejší víkendové počasí nám pozvolna napovídá, že jaro se blíží. To je signál i pro nohejbalisty NK Habeš Strakonice, kterým začátkem dubna startuje nová druholigová sezona. Na tu se připravovali intenzivně pod vedením nového trenéra Michala Pacovského, který tým převzal na začátku listopadu a spolu s ním přišel na hostování z nedaleké Radomyšle Tomáš Věženský. Druhý jmenovaný by měl primárně obsadit post nahrávače a polaře ve hře trojic.

„Většinu hráčů Strakonic jsem znal osobně, nebo od vidění z různých turnajů a ze vzájemných zápasů z loňské sezony, kdy jsem vedl Radomyšl. Kádr je namixovaný. Jsou v něm zkušenější hráči i hráči mladí, ve kterých vidím budoucnost. Jak velká bude, záleží i dost na nich samotných. Předsezonní cíl máme jasný. Rádi bychom proklouzli do play-off, takže chceme útočit na čtvrté místo. Nicméně půjdeme zápas od zápasu a zejména v domácím prostředí chceme být silní. Vím, že fanoušci do Habeše na nohejbal chodí a chceme hrát i pro ně. Věřím, že na to hráči mají,“ uvedl trenér NK Habeš Strakonice Michal Pacovský.

První zápas odehrají Strakoničtí v sobotu 1. dubna na půdě SK Slavia Praha. Tento tým je nováčkem soutěže, ale rozhodně nebude hrát „druhé housle“. Naopak patří mezi favority soutěže, protože kádr Slavie je složen z bývalých hráčů SK Šacung Benešov.

Autor: Zbyněk Žilák