Ve středu jeli na výjezd od Křenovic, kde vybojovali cennou remízu a v sobotu přivítali lídra krajského přeboru NK Dynín. Ten svou roli potvrdil a uštědřil domácím nepopulárního kanára.

NK Křenovice - TJ ČZ Strakonice 3:3.

Úvodní hra dvojic dopadla smírně, i když Vlas se Smrčkou svůj zápas zvládli, tak Žilák s Votavou podlehli druhé domácí dvojici. Poté byla na řadě hra trojic. V té Vlas, Žilák a Hrubý nestačili na domácí sestavu a ve dvou setech padli. "Bohužel nám nefungovala příprava útoku, proto jsme nemohli myslet na výhru" komentoval hru trojice Vlas. V ten moment strakoničtí prohrávali 2:1 a domácí hráči Křenovic byli „na koni“. Z toho je srazili v následné odvetné hře dvojic Žilák s Votavou, kteří svou hru výrazně zlepšili a ve dvou setech první dvojku křenovických vyučili. Následující zápas nebyl pro slabé povahy. Vlas se Smrčkou první set lehce ztratili, ale ve druhém zabrali a dostali svůj zápas do třetího setu a stavu 9:9. Tady bohužel pohrdli útokem na ukončení zápasu a domácí dvojici podlehli. Podruhé v zápase strakoničtí museli dohánět. Do druhé hry trojic naskočil Žilák, Zemen a Smrčka a ti po srdnatém výkonu zajistili pro Strakonice bod za remízu.

TJ ČZ Strakonice – NK Dynín 0:6.

Deštivé počasí nepustilo nohejbalisty na jejich domácí kurt v Habeši, a tak se přesunuli do sportovní haly vedle strakonického gymnázia. Domácí nastoupili bez Smrčky, kterého zastoupil Votava starší. Do první dvojice byli nominování Vlas s Hrubým. Bohužel na hostující dvojici nestačili a ve dvou setech padli. To druhá dvojice strakonických Žilák s Votavou mladším začala první set ve velkém stylu, protože povolila hostům pouze 4 body, ale ve druhém setu soupeř hru zpřesnil a ve třetím setu dokončil obrat. Stav 2:0 ve prospěch Dynína. První trojice domácím vůbec nevyšla, a když Vlas, Hrubý a střídající Zemen mladší padli i první odvetné dvojici, mohli hráči Dynína slavit vítězství. Domácí hráči mohli stav utkání pouze korigovat. I když se nedala upřít v následné dvojici Žilákovi s Votavou mladším bojovnost a také v poslední trojici Zemenovi, Hrubému s Votavou mladším, tak soupeř nepovolil domácím ani jeden bod a domácím zazpíval poprvé v sezoně kanár. Konečný stav 6:0.

"Když jsme vyjížděli na zápas do Křenovic, počítali jsme jen z výletem a rychlou cestou zpět. Deštivé počasí rozhodně nepřálo venkovnímu sportování. K našemu překvapení se počasí umoudřilo. Myslím, že jsme podali týmový výkon. V průběhu zápasu každý střídal slabší chvíle s těmi světlejšími. Pochvalu zaslouží Tomáš Zemen. Téměř po dvou hodinách sezení na střídačce naskočil do rozhodujícího zápasu a popral se s tím výborně," komentoval první utkání kapitán týmu Zbyněk Žilák a doplnil: "Sobotní zápas s Dynínem se těžko hodnotí. Výsledek hovoří jasně, i když jsme soupeři jednotlivé zápasy nedarovali bez boje. My jsme zahráli slabší průměr a soupeř potvrdil svou formu a postavení v tabulce. Škoda prohry druhé dvojice, která sahala po výhře. Hořkou prohru jsme příjemně rozebrali s kluky z Dynína v habešské hospůdce. V sobotu nás čeká poslední zápas sezony a navíc v domácím prostředí. Přivítáme Cep a jiný výsledek než vítezství by byl pro nás zklamáním."

Jan Škrle