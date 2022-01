SKB Strakonice - BK Lions Jindřichův Hradec 44:51 (10:4, 14:26, 30:30). Bodovali a nastoupili v dresu Strakonic: Max Kouba Ababio 16, Jiří Zelinka 10, David Pikl 6, Matěj Mirvald 4, Michal Zelinka 4, Matyáš Svach 2, Dan Lopatka 2, Vladimír Přikryl, Václav Páník, Tomáš Kučera, Matouš Hejtmánek. Pro zranění a nemoc chyběli Samuel Kotrch a Filip Šlosar. Trenér Aleš Svoboda.

"Jak v prvním, tak i ve druhém utkání měli kluci na dosah výhru. Byla to vyrovnaná utkání s nábojem až do konce. Za sebe musím konstatovat, že naši borci, tedy mladí Králíci, vyhráli na celé čáře hlavně sami nad sebou. Škoda neproměňování jasných šancí. Našli jsme obranu a to je základ a první nutný krok k vítězství," hodnotil vystoupení svých svěřenců trenér Aleš Svoboda a pokračoval: "Tato skupinka bude určitě v příští sezoně hrát U12, pouze tři hráči se budou posouvat do kategorii U13, což je dobrý počin na příští sezonu a šance si zahrát kvalifikaci o NF 2023. Těsné prohry ukazují, že jsme v tréninku vykročili dobrým směrem. Pochvala patří celému týmu za veliké zlepšení. Nejlepším hráčem byl celý tým SKB Strakonice KRÁLÍCI U12."

Autor: Jan Škrle