Trenér strakonického týmu mužů Martin Všetečka byl s turnajem očividně spokojen. "Je tady drtivá většina kádru. Až na kluky, kteří studují a mají před zkouškami. Ti jsou omluveni. Jinak je zde celý kádr. Přeje počasí, je tady spousta zábavy a dobré nálady, která nás neopouští, ani když se na kurtu tolik nedaří," hodnitil s úsměvem tenisový turnaj Martin Všeteča a doplnil: "Máme to jako zpestření letní přípravy a splnilo to svůj účel."

Na tenisovém kurtu se objevily i zbrusu nové tváře. Znamená to tedy, že již může HC Strakonice potvrdit nové posily? "Jsou zde dva noví hráči, kteří k nám přišli na zkoušku. Do kolektivu zapadli výborně, a uvidíme, jak se ukáží na ledě. Jdou to Jiří Hanzelín z Plzně a Michal Dvořák. Ten je původem z Brna. Oba dva se přestěhovali za prací do Písku a dojíždí k nám odtud. Mají oba něco odehráno a do mladého týmu potřebujeme také zkušené hráče," představil dvě nové tváře mezi strakonickýi hokejisty trenér Martin Všetečka.

A jak dopadl turnaj samotný? Vítězství si odnesla dvojice David Kovář a Martin Müller, druzí skončili Tomáš Růžička a Matyáš Müller a bronzová příčka patřila dvojici Ondřej Dlouhý a Petr Hradský. "Velice si vážíme spolupráce s Pivovarem Dudák a poděkování patří obci Strunkovice nad Volyňkou za poskytnutí sportovniho areálu. Skvělý servis kolem turnaje nám pak připravila paní Kloudová," doplnil k tenisovému dni hokejistů Martin Všetečka.