Branky Strakonic: A. Nejdl 6, Miklas 5, Nový 4, Wildt 3 (1), Mošovský 2 (1), Pek, F. Lukeš, Landsinger, M. Nejdl, Bičiště 2, Krejčí 1. Vyloučení: 2:4. Góly ze sedmiček: 2:1.

Od začátku utkání to byla v prvním poločase přetahovaná o každý gól. Možná až překvaivě byli častěji ve vedení hosté, a to několikrát o dvě branky. To se domácím podařilo zlomit na konci 23. minuty. Do vedení o dva góly se pak dostali oni. V poločase to však bylo pouze o gól, takže se začínalo prakticky znovu.

Zlom utkání přišel od stavu 16:15. Domácí za necelé čtyi minuty odskočili na 20:15 a postupně svůj náskok ještě navýšili. Druhý poločas již byl zcela v jejich režii. Dostali se až do vedení o devět branek (30:21), které hosté v závěru mírně korigovali.

"V prvním poločase jsme dělali až příliš chyb. Zbytečně jsme balony tlačili do pivota, nehráli jsme, co jsme si řekli. Soupeři se dařila střelba, dával nepříjemné góly. V obraně jsme se nemohli chytit, k tomu chyby v útoku. Hra však odpovídala tomu, že zápas otočíme. Necítili jsme tlak, že bychom byli v krizi. Potřebovali jsme se ale dostat do tempa. Když jsme na začátku druhé půle začali běhat, rozdíl se projevil i brankově," shrnul utkání pro klubový web strakonický trenér Michal Zbíral.

Strakoničtí zůstávají v tabulce 1. ligy druzí. Třetímu Zlínu, který prohrál na palubovce vedoucí Litovle, utekli na tři body. Na Litovel ztrácejí dva, přičemž mají stále jedno utkání k dobru.