TJ Cement Hranice – HBC JVP Strakonice 1921 22:21 (11:14). Branky Strakonic: Bičiště 7, A. Nejdl 6, Krejčí 4, Pek 2, F. Lukeš, M. Nejdl 1.

Po utkání, ve kterém Strakoničtí v poločase vedli o tři branky, musejí mít hráči i trenéři rozporuplné pocity. "Jednogólová prohra pro nás do odvety nehraje zásadní roli. Vzhledem k průběhu zápasu je zklamáním, vedli jsme totiž o tři branky," shrnul situaci trenér Michal Zbíral a pokračoval: "Pro druhý zápas to znamená, že musíme vyhrát. A věřím, že vstřelíme víc gólů, takže pro nás jakákoliv výhra bude postupová."

V prvním utkání trenér viděl několik momentů, které nakonec rozhodly o těsné porážce. "V utkání byly dva klíčové momenty. Prvním byl začátek druhé půle, kdy jsme měli přesilovku, ale nevyužili ji a naopak ji prohráli. To nás dostalo na deset patnáct minut do útlumu. Proto jsme za celou druhou půli dali jen sedm branek. Druhým moment přišel v závěru, kdy jsme trefili tyč a dvakrát nás vychytal brankář," uvedl trenér Zbíral.

A jak vidí odvetu? "Věřím, že máme na to v odvetě překvapit. Nehráli jsme úplně stoprocentně, co jsme chtěli. Chci poděkovat všem, kteří nás přijeli podpořit. Věřím, že doma nás fanoušci doženou ještě k lepšímu výkonu. Máme drobné šrámy, které do odvety doléčíme, takže budeme ve stejné sestavě," doplnil trenér.

Odveta se hraje v sobotu 21. května od 17 hodin ve strakonické házenkářské hale. "Zájemci o vstupenky už se hlásí, pokud tedy máte zájem o zajištění místa, ozvěte se včas. Permanentky samozřejmě platí i na tento zápas. V dopoledních hodinách od 9 do 14 se ještě odehraje blok zápasů mini, mladší a starší žactvo proti soupeřům z Českých Budějovic," vzkazuje fanouškům Filip Moravec z HBC Strakonice a dodává: "Prosím o včasné vyzvednutí vstupenek, ideálně do 16:30 hodin, diváků bude hodně a pro hladký příchod a ničím nerušený začátek zápasu bude nejlepší, pokud všechny usadíme včas. Určitě se u nás před zápasem nudit nebudete!"

Ale zápasem samotným program ve Strakonicích neskončí. "A jako poděkování bude po celý den pro Vás, naše věrné fanoušky, připraveno občerstvení - pivo, alko, nealko, grilované klobásy, a podobně. A zábava rozhodně neskončí po posledním hvizdu," vzkazuje Filip Moravec.

Zdroj: HBC Strakonice 1921