Jasné je, že strakoničtí házenkáři vyrazí k prvnímu mistrovskému utkání extraligy 3. září do Karviné na palubovku úřadujícího mistra. Doma se pak poprvé představí 10. září proti Kopřivnici a další domácí duel by měli sehrát 21. září proti Handball Brno, když předtím zamíří 17. září do Lovosic. Hrací dny jsou soboty a středy.

Druholigové béčko mužů odstartuje sezonu 18. září na palubovce pražské Slavie a doma se následně představí 24. září proti Kutné Hoře. V dalším kole cestují Strakoničtí do Pardubic a 8. října doma hostí Nové Veselí B.

Prvoligové mladší dorostenky odstartují sezonu 18. září v jihočeském derby na palubovce Sokola Písek. Poprvé se v nové sezoně představí domácím fanouškům 24. září proti Sokolu Poruba. Následuje cesta na Slavii Praha a 15. října dorostenky přivítají na domácím hřišti DHC Plzeň.

Starší dorostenci cestují k úvodnímu utkání druhé ligy 17. září do Loun. O týden později přivítají doma Sokol Vršovice. Následuje cesta do Pardubic a v dalším domácím duelu je 8. října čekají Hostivice.