/FOTOGALERIE/ Členové strakonické Odbočky přátel fotbalové SK Slavia Praha vyrazili na utkání svého týmu s AS Roma v rámci 4. kola Evropské ligy. Odjížděli s nadějí, že jejich miláčci odčiní domácí ligový kolaps s Plzní. A dočkali se.

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha mohli oslavit výhru nad AS Roma přímo v Edenu. | Foto: Jan Malířský

Slavia chtěla odčinit prohru 0:2 z Říma i nevydařený zápas s Plzní a ukázat, že jsou to srdcaři a fotbal hrát umí. Domácí začali od první minuty zodpovědně a hosty nepouštěli vůbec do hry, Lukaku byl z Holeše úplně vyřízený, to co předváděli Provod, Ogbu, Oskar, Chytil, Masopust, Bořil i ostatní připomnělo naší hru naposledy v Lize mistrů. Prostě atmosféra a i choreo, které nám v Itálii nedovolili, vynikající. Nikdo, kdo tam byl, nelitoval a závěrečná děkovačka nebrala konce. A tak i strakonická odbočka přátel Slavia Praha si to užívala. Hru domácích ocenil i trenér José Mourinho.

SK Slavia Praha - AS Řím 2:0 /0:0/

Branky: 50 Jurečka, 74. Masopust. Rozhodčí: Francois Letexier - C. Mugnier, M. Rahmouni /všichni Francie/. Žluté: Masopust, Ševčík, Van Buren - Paredes, Ndicka. Červená: Houštecký /asistent Slavia/. Diváků: 19 265.

Sestavy - Slavia: Mandous - Masopust /78. Vlček/, Ogbu, Holeš - Douděra, Zafeiris /78. Šefčík/, Oscar /88. Van Buren/, Bořil - Provod - Chytil /90+5 Hromada/, Jurečka /87. Wallem/. Trenér: Jindřich Trpišovský. AS Řím: Svilar - Celik, Mancini, D. Llorente /77,Renato Sanches/, Ndicka - Paredes /84. Joao Costa/, Bove, El Shaarawy /46. Karsdorp/ - Aouar /46. Cristante/, Lukaku, Belloti /68. Dybala/. Trenér: Salvatore Foti.

Autor: Jan Malířský