Na závody jsme společně vyrazili s Janem Grabmüllerem, Janem Čadkem a Jakubem Havlem ve středu večer. Celkem to bylo 1100 km do lyžařského střediska Les 2 alpes ve Francii, kam jsme přijeli ve čtvrtek dopoledne. Pak už jsme jen trénovali trasu na kvalifikaci a hlavní závod.

Mountain of hell je závod s hromadným startem v nadmořské výšce 3600 metrů. Trasa má 25 kilometrů a klesá až do 900 metrů nad mořem. Trasa vede snad všemi povrchy (sníh, led, kamení, skály). Závod měl dvacáté výročí od založení. Proto startovalo 1050 lidí, ale do cíle někteří nedojeli. Každý jezdec měl na kole čip, aby byl přesně změřený jeho čas. Trasa byla značená na průjezd brankami a u každé stál komisař, který kontroloval zda někdo branku neprojel. V pátek byl trénink a v sobotu kvalifikace, která startovala na jiném kopci a startovalo se po 150 lidech. A neděle byl hlavní závod. Každý jezdec měl stanovenou řadu podle vyjeté kvalifikace.

Video ze závodu:

#youtube|zDUxktR57u0|26s#

Na strat jsem musel již ve čtyři hodiny ráno lanovkou na ledovec ve výšce 3600 metrů nad mořem. Odstartovalo se v devět hodin. I tak po úporném čekání byl start a následná střelba po sjezdovce naprostý masakr! Někteří jeli i přes sto dvacet kilometrů v hodině na ledu, já tak kolem devadesáti. Brzy po startu přišla kolize několika stovek jezdců. Pádu jsem se také nevyhnul, ale naštěstí jsem ho projel celkem úspěšně.

Celý víkend byla bike atmosféra ve městě naprosto úžasná, celé středisko žilo tímto závodem. Byl to velký test techniky (kola) a hlavně fyzické a duševní síly. Spíš, kdo je největší magor.

Kvalifikace až na jeden pád, kdy jsem musel několik minut opravovat kolo, nedopadla úplně špatně. Nakonec jsem byl 127. a na startu jsem měl možnost vypálit mezi prvními. Celkově jsem byl na 110. místě s časem 44:17 minut a v kategorii Master 1 celkem jedenačtyřicátý. Měl jsem nejlepší umístění ze všech Čechů, kteří závod jeli.

Někdo by řekl už nikdy! Za mě? Jen ano a znovu ano. Nic lepšího jsem nezažil! Velké díky patří Bikefactory Strakonice a za podporu kamarádům (Grabi, Kuba a Trenér), kteří to peklo jeli také.

Umístění jezdců Bikefactory Strakonice: 110. (41. v Master 1) BLÁHA David 44:17.658, 142. (57. v Master 1) GRABMÜLLER Jan 46:41.785, 165. (16. v Master 2) HAVEL Jakub 48:13.569, 574. (83. v Master 2) ČADEK Jan 1:09:36.209.

David Bláha