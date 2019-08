Strakonickým odchovankyním se na ME daří

Strakonice - České basketbalistky do 20 let, které hrají ME v nedalekých Klatovech, mají za sebou tři utkání v základní skupině C. S bilancí dvou výher /Švédsko 81:47 a Polsko 64:41/ a jedné prohry /Rusko 53:68/ obsadily druhé místo. Ve středu od 18.00 hodin na zimním stadionu nastoupí do osmifinálového souboje proti Itálii.

V dresu českých reprezentantek se daří i dvěma strakonickým odchovankyním – Veronice Voráčkové a Ludmile Dudáčkové. Veronika patří k nejužitečnějším hráčkám naší reprezentace – efektivita v utkání 14, doskoky 7,3 na utkání, asistence 5,0 na utkání, s průměrem 10,7 dosažených bodu na utkání. Lída odehrála zatím tři utkání s průměrem 12,5 minuty na utkání, bodově si připsala 3,7 bodu na utkání. Petr Martínek

Autor: Redakce