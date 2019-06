Prvním úspěchem je skutečnost, že v soutěžích hraje osm týmů, čili má zastoupení ve všech věkových kategoriích.

Juniorky od vzniku extraligy hrají stále mezi nejlepšími dvanácti týmy republiky. I když v letošní sezoně bojovaly o záchranu, dokázaly přes řadu problémů, které souvisí s tradičním nedostatkem vysokých hráček, extraligu udržet. Kadetky v minulé sezoně poprvé sestoupily, ale letos postoupily z kvalifikace s mimořádnou převahou nad všemi soupeři a potvrdily, že do extraligy patří.

Starší žačky skončily v extralize na šestém místě a tím se kvalifikovaly na přebor ČR, kde byly čtvrté, čili výrazný úspěch. Mladší žačky byly první v lize, ale byl to jediný náš tým, který se neprobojoval na přebor ČR.

Tyto úspěchy podtrhují čtyři týmy minižákyň. Již skutečnost, že ve všech třech věkových kategoriích minidívek startovalo jen sedm klubů, zaslouží ocenění. Nejúspěšnější byly nejmladší minidívky, které skočily na pátém místě s jedinou prohrou, mladší a nejstarší po prohrách s pozdějším finalisty v základní skupině byly deváté, ale i tak jsou mezi nejlepšími deseti týmy. Další nadějí jsou určitě nejmenší minidívky do deseti let, které na celostátním turnaji vybojovaly výborné druhé místo. I když ve všech kategoriích minidívek byla vybrána do nejlepších pěti hráček na přeborech ČR strakonická děvčata N. Bernasová, A. Pešková, K. Grossová, L. Kotrčová, D. Bittnerová, V. Chalupová, E. Košáková, tak vyhrálo především kolektivní pojetí strakonické hry jak v obraně, tak v útoku.

Mezi současnými střelkyněmi dorostenek je přes 25 hráček a v minibaskebalu dokonce přes 60. Navíc tuto širokou základnu tvoří, až na tři výjimky, jen domácí děvčata. To logicky ovlivňuje výsledky v kategoriích juniorek a kadetek a proto již i samotná dlouhodobá účast v těchto kategoriích je mimořádný úspěch.

O výchovu děvčat dlouhodobě pečují R. Drnková, J. Bernasová, P. Martínek, J. Johanes, J. Mužík, v poslední době na ně úspěšně navazují Z. Karolová, L. Pichlerová a výraznou pomocí je, že se aktivně zapojily mladice N. Drnková a M. Jánská.

Navíc, všechny týmy mají až vzácnou podporu od rodičů. To se nám to hraje, když máme plné hlediště, proto děkujeme.

Miroslav Vondřička