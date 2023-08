/FOTOGALERIE/ Do strakonického sportovního kalendáře již neodmyslitělně patří Strakonický běh 21. srpna. Na pořadu je již jeho 29. ročník.

Kvapem se blíží 29. ročník Běhu městem Strakonice 21. srpna 2023. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Pod taktovkou ředitele závodu Františka Kouby a za spolupořadatelství TJ ČZ Strakonice a Města Strakonice se tradiční závod koná 21. srpna se startem v 18 hodin. Start i cíl závodu je v prostorách strakonického letního kina.

Přihlásit se do závodu mohou zájemci pouze elektronicky a to do 20. srpna 23:59 hodin na webových stránkách závodu strakonickybeh.cz. Startovné činí 250 korun za dospělého, děti a mládež startují zdarma. Startovní čísla si závodníci musejí vyzvednou v den závodu před letním kinem v době od 15 do 17 hodin.

Závodí se dle kategorií na dvou trasách. 3300 metrů absolvují žákovské a dorostenecké kategorie a s nimi příchozí muži a ženy. Trať 6300 metrů je vypsána pro juniory, juniorky a ženy a muže. Ženy soutěží ve dvou věkových kategoriích, muži ve čtyřech. Na nejlepší závodníky čekají finanční i věcné ceny, všechna startovní čísla pak budou slosována o bohatou tombolu.

Loňský závod vyhrál mezi muži David Vaš časem 20:04 minut, mezi ženami pak Valerie Soukupová v čase 23:44.

A kdo se necítí běh absolvovat, může přijít závodníky podpořit kolem trati, případně se přijít podívat na doprovodný program závodu.