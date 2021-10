Muži OP: Strakonice – Týn 64:58 (37:32). Po několikaleté odmlce hráli za SBK zase muži, i když většina týmu byli dorostenci. Hosté byli kolektivnější díky zkušenostem. Klíčem k domácí výhře byl výborný výkon Bednáře, naopak domácím chyběla větší týmová spolupráce. Ale výhra by měla být povzbuzením pro chlapecké složky. Body – Bednář 24, Šulák 13, Čadek 10, Polák 7. Chvosta a Limpouch 4, Kašpar 2.

Liga ml. žačky: Strakonice – Plzeň 126:25 (63:12). Pavlíčková 20, Kotrčová 18, Grossová 17, Kotrcová 15, Košáková 14, Karolová 11, Malířská T. 8, K.Malířská 5, Topinková, Veselková a Žáková 4. Strakonice – K. Vary 34:43 (24:19). Grossová 8, Košáková a T. Malířská 5, Topinková 4, Kotrčová 3, Karolová , Pavlíčková Veselková a Kotrcová 2. Po vyrovnaném průběhu rozhodl až závěr zápasu. Domácím děvčatům nechyběla bojovnost a odvaha , ale chyběla spolupráce, to byla naopak zbraň hostů.

Extraliga kadetky: Strakonice – Sadská 55:49 (38:28). Pešková 21, Žáčková 12, Bernasová 8, Bittnerová 5, Půroková 4, Čížková 3, Myslivcová 2. V doskakování nejlepší Pešková 15x, Žáčková 8x, Myslivcová 6x. Strakonice – Sparta 58:54 (28:32). Bernasová 19, Žáčková 17, Půroková 9, Pešková 7, Viererová 4, Bittnerová a Čížková 2. Rekord v doskakování si připsala Žáčková -18 doskoků, to je výrazný příspěvek pro hru týmu!

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.