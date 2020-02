Extraliga ženy

USK Praha – Strakonice 155:35 (77:11). Proti jednomu z nejlepších týmů v Evropě logicky nebyla šance. Na druhé straně v prvních minutách poslední části, kdy na hřišti byly jen dvě cizinky, dokázala děvčata hrát vyrovnaně. Navíc tým byl oslaben o Tomšovicovou a Jeništovou. Body: Fadrhonsová 12, Růžková 8, Petrušková 5, Kuncipálová 4, Stiborová , Rosecká a Nepodalová 2.

Extraliga juniorky

KP Brno – Strakonice 63:53 (28:25). V první půli vyrovnané utkání, jen ve třetí části si domácí vypracovali výrazný náskok. Tým hostů se nevzdal, zabojoval, prokázal vůli a poslední část vyhrál. Body: Suchanová 18, Jánská 17, Junková 7, Vadlejchová 5, Soukupová 4, Hauserová 2. Žabovřesky – Strakonice 76:64 (44:28). Vyrovnané utkání sehráli hosté i se Žabinami. Konečný rozdíl deseti bodů si domácí prakticky zajistili již v první části. Další průběh byl vyrovnaný. Předvedená hra i konečné výsledky v obou zápasech v Brně jsou pro další zápasy nadějné. Body: Suchanová 21, Jánská a Junková 13, Hauserová , Stiborová a Soukupová 4, Roučková 3, Vadlejchová 2.

Liga starší žačky

Ústí – Strakonice 86:52 (45:29). Body: Žáčková 21, Půroková 13, Petelová 6, Myslivcová 5, Manová 3, Policarová 2. Chomutov – Strakonice 66:46 (41: 26). Body: Žáčková 24, Petelová 9, Manová 8 , Policarová 3, Myslivcová 2. V obou zápasech nastoupilo jen sedm hráček, navíc bez tradičních opor Bernasové a Peškové, které hostují v extralize za K. Vary. Méně zkušené hráčky táhla Žáčková, která podala velmi dobrý výkon, ve hře i střelbě. V Ústí ji doplnila Půroková, v Chomutově nehrála.

OP ženy

Strakonice – Gmünd 68:36 (33:22). Po poměrně vyrovnaném prvním poločase se domácí tým výrazně prosadil v útoku a ještě víc v obraně. Hosté podali solidní výkon, ale rozhodla větší zkušenost. Body: Tomšovicová 24, Housková 20, Sulková 8, Reisingerová a Kramlová 6, Chvostová 4.

OP nejstarší mini

Strakonice – Kaplice 59:14. Strakonice – Písek 46:79. „V dalším kole zavítaly strakonické starší minižačky do sršní Arény, kde se postupně střetly s kaplickými chlapci a domácími baskeťáky. Hráčky od Otavy ve svém středu uvítaly dvě hráčky z Pelhřimova, které po zbytek sezony a snad i do budoucnosti posílí naše družstvo. Obě parádně zapadly do kolektivu a jejich herní přínos byl veliký. V prvním utkání se nám vůbec nevydařil vstup do zápasu. Strakonické baskeťačky působily nervózně a nekoncentrovaně. Až po čtyřech minutách se jim podařilo vsítit první body. Poté se postupně dostávaly do tempa. Hrály rychlý a pohledný basketbal. Chlapci v průběhu utkání odpadli fyzicky a rozdíl ve skóre rychle narůstal. Ve druhém utkání jsme se střetli s domácími borci, kteří byli posíleni o dva vysoké podkošové hráče. Ani těchto habánů se Strakoňandy nezalekly a sváděly se Sršni tuhý boj. Pochvalu si naše basketbalistky zaslouží za obrovské fyzické nasazení, že i za nepříznivého stavu se rvaly o dobrý výsledek, a tím prohra o 33 bodů zajisté je,“ komentoval zápasy strakonický trenér Jakub Mužík. Body: Šimonová 19,Trojanová 12, Kovarovičová a Viererová 11, Homolková 10, Kotrcová a Pavlíčková 8, Kotrčová, Malířská a Holkupová 6, Veselková 4, Topinková a Rizáková 2.

Pelhřimov m – Strakonice h 60: 26( 24:10). Písek B h : Strakonice h 49:45 (26:17).

OP nejmladší mini

J. Hradec m – Strakonice d 24:72 (10:45). Výrazná výhra díky obětavé obraně s následnými protiútoky doplněné přihrávkami se zapojením všech hráček. Potěšil zlepšený výkon Parkosové a Mlnaříkové. Tábor – Strakonice d 37:32 (14:12). Velmi vyrovnané utkání, ve kterém se bojovalo o každý míč. Děvčata dokázala vzdorovat přesile a dokonce, díky bodům Grossové, ve třetí části vedla. Nakonec zvítězila větší síla chlapců. Body celkem: Grossová 30, Karolová 15, Zemanová 12, Vondráková a Parkosová 10, Mrázová 8, Mlnaříková 7, Krejčíková 6, Holínová, Hatlová, Bartáčková 2.

Miroslav Vondřička