Extraliga žen: Slovanka – Strakonice 80:60 (46:29). Hosté nastoupili bez zraněné Jeništové. Domácí získali náskok již v prvních minutách. To ovlivnilo další průběh. Hostujícím se nedařilo střelecky, chyběl klid při zakončení. Vypracovali si stejný počet pokusů jako domácí, ale jen necelých 30%. V doskakování byly nejlepší Petrušková a Fadrhonsová. Body: Rosecká 16, Fadrhonsová 15, Růžková 12, Petrušková 8, Tomšovicová 5, Stiborová 3, Jozová 1. Strakonice – Žabovřesky 66:105 (45:55). Domácí basketbalistky sehrály proti vysokému favoritovi výbornou první část, ale celý poločas byl až nad očekávání dobrý. Ve druhém se projevila převaha hostů, která dovolila domácím dát jen 21 bodů. Body: Fadrhonsová 17, Rosecká 14, K. Kuncipálová 7, Petrušková a Stiborová 6, Suchanová a Soukupová 5, Tomšovicová 4, H. Kuncipálová 2.

Extraliga kadetek: Strakonice – HB Praha 62:70 (33:30). Od začátku až do poločasu domácí vedli a byla naděje na výhru. Ve druhé půli hosté začali proměňovat podkošové šance a díky své rychlosti získali vedení. Trojkami však dokázala otočit skóre ve prospěch domácích Chylíková a zdálo se, že je blízko k výhře. Chyby v obraně v závěru utkání a neproměněné šance umožnily hostům dosáhnout na výhru. V obraně vynikla aktivitou Jánská. Nejlépe doskakující byly Hauserová /6/ a Jánská /5/. Body – Junková 15, Jánská 14 , Chylíková 13, Baloušková 9 , Bártů a Hauserová 4, Žáčková 3.

Liga mladší žačky: Strakonice – Nusle 67:84 (32:47). „Strakonické mladší žačky se statečně praly o dobrý výsledek proti soupeřkám, které byly o rok až dva starší. Na hráčkách z Prahy byla znát nejen fyzická, ale hlavně herní a taktická vyspělost. Přesto se hráčky od Otavy nezalekly a bojovaly o dobrý výsledek. Mrzet je může herní výpadek ve druhé čtvrtině, který byl pro konečný výsledek určující. Tato těžká utkání pomohou k basketbalovému růstu. Pochvalu za krásné obrátky a uvolňování bez míče zaslouží Kristýna Vodvářková a také ostatní spoluhráčky, které ji dokázaly zásobovat přesnými přihrávkami,“ hodnotil utkání Jakub Mužík. Body: Vodvářková 16, Košáková 10, Bittnerová a Policarová 8, Kotrčová 5, Kotrcová a Holkupová 4, Trojanová a Kovarovičová 2.

OP mladší mini: Strakonice d – Pelhřimov h 70:39 (34:18). Největší pochvalu zaslouží děvčata za až vzorný kolektivní výkon v útoku. I když bojovnost v obraně byla základem, ale přechod do protiútoků by měl být poučný. Strakonice d – Písek h 33:63 (23:35). První poločas dokázala děvčata rychlejším chlapcům lépe vzdorovat, ale ve druhé polovině to již tak nešlo. Body: Vodvářková 23, Karolová 18, Kotrčová 14, Malířská 8 , Pavlíčková 7, Košáková 5, Krejčíková s Žáková 4, Topinková 3, Grossová a Zemanová 2.

